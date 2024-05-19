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中國女大生離譜造假考試成績 政治97分「馬克思重生」都做不到

中國女大生報考研究所後造假成績頁面，讓自己的「思想政治理論」達到97分，但這種分數連馬克思重生都考不出來，立即被踢爆造假。（圖擷自微博）

中國女大生報考研究所後造假成績頁面，讓自己的「思想政治理論」達到97分，但這種分數連馬克思重生都考不出來，立即被踢爆造假。（圖擷自微博）

2024/05/19 11:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省新鄉工程學院1名女大生，在報考研究所後造假成績頁面，讓自己的「思想政治理論」達到97分（滿分100），由於這門考科有一大半題目都是主觀申論，就算「馬克思重生」也考不到97分，因此立即被踢爆造假。

從中國網路上流傳的消息可以看到，這名女大生政治97分、英語68分、教育理論94分、語文課程與教學論114分（滿分150分），旋即被新鄉工程學院瘋狂宣傳，直呼「我校超牛大神，考研政治97分」，補習班也高調頒發單科獎金2000人民幣（約新台幣8900元）。

不過，中國網友迅速發現狀況不對勁，因為政治想考到97分的話，要做到選擇題只錯1題、申論題全對的程度，而申論題又全都是主觀題目，不可能拿到滿分，一般來說80多分就算很高了，97分就算馬克思再世也辦不到。

在被踢爆分數造假後，新鄉工程學院和補習班迅速刪除相關宣傳文章，校方指稱女大生平時品學兼優，因此上報成績後老師完全沒有懷疑，直到外界起疑校方才進行調查，發現女大生不僅謊報成績，甚至連研究所都沒考上。

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