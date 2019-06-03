「嗶經濟」來了！ 屏東竹田推出限量一卡通

2019-06-03 13:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣電子支付使用人數翻倍成長，其中與LINE PAY合作的「一卡通票證」用戶達146萬餘人，穩居龍頭寶座，屏東竹田鄉公所看準「嗶經濟」熱潮，特別與一卡通票證公司合作，除了邀集鄉內餐旅宿業者裝設行動支付設備，今天鄉公所也推出兩款一卡通紀念票卡，「竹田驛站百年慶卡」、「竹田鄉芳鄰卡」，成為全台首張與鄉鎮合作的一卡通。

竹田鄉長傅民雄指出，鄉公所結合一卡通票證公司發行竹田鄉限定紀念票卡，並積極推動行動支付，提升旅遊消費便利性，同時也能藉由一卡通大數據的蒐集，了解在地旅遊熱點與不足的地方，未來可做更完善的遊程規劃，提升竹田鄉的觀光旅遊。

一卡通票證公司副總經理王治純也表示，這是台灣第一張與鄉鎮公所合作推出的一卡通，除了鄉公所加碼在鄉內推出的優惠活動，竹田鄉公所推出的「竹田驛站百年慶卡」、「竹田鄉芳鄰卡」也享有與一般一卡通一樣的優惠，一卡通公司也期待，未來能與竹田等在地農會超市系統合作，廣布通路讓民眾消費更加便利。

竹田鄉公所表示，「竹田驛站百年慶卡」、「竹田鄉芳鄰卡」兩款共限量2000張，每張售價100元，首波有17家優質特約商店，包括在地知名的萬津醬園、豆油伯等伴手禮，及部落客打卡熱點大和頓物所、天使花園等，持卡消費都享有優惠。

竹田鄉公所推出的一卡通目前可在竹田鄉公所、大和頓悟所、天使花園等據點購買，民眾於特約商店消費集章還可獲得明信片、潮T等好禮，詳細活動內容與合作店家可至「2019台灣十大客庄小鎮 竹田鄉粉絲專頁」查詢。

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