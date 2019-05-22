開賣了！燈迷排隊搶購海之女神一卡通

2019-05-22 11:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年台灣燈會最受歡迎的主題燈之一「海之女神」，屏東縣府推出一卡通紀念套卡，首批2000套在今天（22日）上午10點起開賣，許多燈迷一早就到屏東演藝廳廣場排隊，買到美翻的套卡忍不住開心說「終於等到妳了！ 」

被譽為史上最美的2019台灣燈會，落幕2個多月後，熱度仍然不減，先前燈會經典版一卡通接連4刷1萬2500張全部熱銷一空，又再追加第5刷1萬張，熱賣狀況前所未見，海之女神一卡通也是眾多燈會粉絲的期盼，屏東縣政府再接再勵，推出海之女神紀念套卡，每套2張，讓民眾一次收藏白天版與黑夜版的女神。

海之女神由知名藝術家王文志設計，上半身由鋼條編織而成，下半身裙擺是30萬顆牡蠣殼編串而成，動員近50名新住民婦女協助施作完成，代表台灣新住民落地生根，而女神遙望遠方家鄉支頭思忖的神情，更完全詮釋新住民婦女心情，讓她們感動落淚，也讓許多參觀燈會的民眾動容，被列為台灣燈會最漂亮燈組，現已永久留在大鵬灣做為地標。

海之女神套卡每套2張，內含日夜版女神各一張，展現女神日夜不同風情，首批2000套今天上午10點起在文化處即屏東演藝廳前廣場開賣，售價為每套200元，每人限購3套，現場售完為止，開賣1個多小時仍不斷有民眾湧入購買。

縣府也說，如果今天無法至現場購買的民眾，同步也可到PChome24h購物「一卡通專區」購買，限量發售。此外，燈會文創紀念商品包括手拿包、筆記本、磁磚磁鐵、吸水杯墊、L夾、便條紙等，也於文化處一樓服務台銷售，數量有限。

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