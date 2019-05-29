錯失良機、引清兵入關 議員批柯P玩殘悠遊卡

2019-05-29 12:00

〔記者林家宇／台北報導〕電子支付進入群雄割據，悠遊卡公司準備今年第四季加入戰局。北市議員質疑，市府與悠遊卡公司犯下兩大錯誤，一是讓一卡通入主北捷，二是錯失打入電支市場的黃金時間，已看不到對手車尾燈，批評台北市長柯文哲聲稱要讓悠遊卡公司翻倍，如今卻「反向」腰斬1.1億。

北市議員王鴻薇、陳炳甫、徐弘庭和闕枚莎今召開「三大鐵證！柯P完殘悠遊卡公司！」記者會。闕枚莎指出，悠遊卡公司市佔從2014年的70％，一路下滑至去年65％，其中一個重要原因，便是開放一卡通在台北使用，形容這是「引清兵入關」。

陳炳甫說，一卡通在電支市場有28％市佔率，已成全台龍頭，悠遊卡卻無法對等在高雄使用，質疑悠遊卡公司看錯方向、趨勢，加上市府扶植一卡通，種種錯誤造成今日局面。

徐弘庭表示，讓一卡通進入台北可說是電子票證的「西安事變」。悠遊卡公司則錯失兩年搶占電支市場的黃金時間，認為這兩大錯誤會成為EMBA教材。

王鴻薇批評，悠遊卡公司近年最受矚目的大事，就是請來AV女優波多野結衣代言的波卡事件，此後便一蹶不振，稅後淨利從2015年的2.6億大減至去年的1.4億，近乎腰斬。

悠遊卡公司業務群副總林季良回應，從過去的獨佔走向多家競爭，確實對悠遊卡造成影響，但交易金額每年仍有5至6%的成長。另外在小額支付方面，麥當勞已在3月開放悠遊卡，多家手搖連鎖飲料店也持續上線，這些都是悠遊卡未來的重要發展方向。

電子支付的部分，林出示新聞報導指出，電支業者燒錢燒太快，已在辦理現金增資，代表收入已面侵蝕到資本額。他說，悠遊卡公司雖在淨利方面有些下滑，但維持合理利潤，沒有對不起股東，也沒有虧損。

此話再引王鴻薇質疑，既然發展電支會燒錢，那悠遊卡公司到底要不要做？是否會成立另一家公司辦理？悠遊卡公司獲利又為何腰斬？

林季良表示，目前正積極開發電支系統，預計今年第四季推出，另有鑑於其他業者為擴展市場，大規模投入行銷，這是官股民營的悠遊卡公司所無法比照的，會走與其他業者不一樣的模式，顧及交通與電支需求，也不會成立另外一家公司出現。至於獲利腰斬的問題，林解釋，主要是票證增加，票卡收入因為對手削價競爭減少，以及北捷等特約機構開放多卡使用後，手續費收入大不如前。

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