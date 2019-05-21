台中BRT仲裁案衍生900萬元利息 藍議員要求追究責任

2019-05-21 15:01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市BRT在4年前廢止，市府與機電廠商產生履約爭議，交付仲裁結果，市府應給付工程尾款1億8000多萬元給機電廠商。台中市議員朱暖英、楊正中今日質詢時表示，因前市府未依仲裁結果結清廠商餘款，導致除了餘款，新市府還得多付1500萬元的違約金與利息，要求追究行政責任。交通局長葉昭甫指出，已請律師研議請求賠償方案，並持續釐清責任歸屬，讓市府的損害最小化。

朱暖英表示，根據仲裁結果，市府因有處置設備「不正當」的疏失，應履約續付廠商1億8378萬元。但前市府只支付1億5000多萬元，還有3000萬元餘額未繳清，新市府因此必須多付1500萬元的違約金與利息，合計將再編列4500萬元預算支應，以避免利息持續增加。

朱暖英指出，BRT的廢止已讓台中市政府損失20億元的建設投資金額，如果市府沒有釐清4500萬元的責任歸屬，她反對交通局編列預算草草收尾，應追究相關行政責任。

楊正中也表示，廢掉BRT是政治的決定，而非專業的決定，他要求交通局立即與法制局研議，要求前交通局長王義川負責這項利息損失，否則他將對葉昭甫提出不信任案。

葉昭甫表示，市府若未支付費用，利息將逐日增加，從2017年仲裁到現在，利息累計已900萬元。另外，針對後續責任問題，市府已委請律師研議請求賠償方案，並確認市府與廠商的契約關係，包括土建標、機電標等標案，釐清責任歸屬，讓市府的損害最小化。

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