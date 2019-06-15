吉園圃標章正式退場 農委會補助申請產銷履歷驗證

2019-06-15 13:53

〔記者簡惠茹／台北報導〕吉園圃標章今天正式退場，農委會推接軌配套，從生產到通路協助農友升級產銷履歷驗證，參與產銷履歷驗證除了補助驗證費用3分之2外，還加碼推出環境獎勵每年每公頃1萬5千元，以及批發市場設置專區優先拍賣等措施，讓消費者更安全有保障，農民收入還能因此增加。

農糧署北區分署今天在「台北希望廣場」農夫市集舉辦「吉園圃升級產銷履歷標章，選購溯源食材好安心」宣導記者會，邀請取得產銷履歷驗證的農友、學校團膳業者、供應學校與國軍食材的農民團體及知名連鎖餐廳業者王品集團等單位代表，從生產者到消費端，聯合宣誓支持使用標章農產品，共同守護學童及消費者「食的安全」。

農糧署署長胡忠一指出，為鼓勵農友參與產銷履歷制度，補貼驗證費用3分之2，團體驗證者另補助電腦、條碼機費用2分之1及資訊服務工資，並於今年加碼給予環境獎勵給付每年每公頃1.5 萬元，及補助批發市場供應產銷履歷蔬果子母包裝貼標費；另行銷端輔導媒合銷售通路，於批發市場設立專區優先拍賣，推動學校及國軍使用溯源食材，強化校園及消費端宣導等輔導措施，希望以消費力帶動生產。

農糧署北區分署說明，因應整合相關驗證標章，吉園圃標章今天退場後，農產標章由四章改為三章，包含有機、產銷履歷、CAS臺灣優良農產品標章，均經過第三方驗證，為民眾嚴格把關食材安全，為促進消費者認識並支持採購標章農產品。

「產銷履歷驗證制度」主要透過第三方驗證嚴格把關，農糧署表示，生產過程需遵守「台灣良好農業規範」基準，達到作物健康管理，並以資訊系統詳實記錄田間管理到採後處理，強調追溯源頭、流程控管及資訊透明化，每一枚標章就如同農產品的身分證，民眾只要用手機掃瞄標章上的QR Code條碼，即可查詢到該產品的完整生產歷程，符合食品安全可追溯的國際趨勢。

農糧署以桃園市八德區第二代青農尤優佳舉例，她的父親早年參與吉園圃標章制度，在接手農場後，為因應市場的變遷及自我管理的要求，加入產銷履歷驗證，從栽種、採收處理到冷鏈運送都依循規範要求並e化紀錄，讓一切可能發生的問題有跡可循，提供安心高品質的農產品，因此也獲得許多餐廳企業及賣場通路的信賴，成功拓展消費市場。

身兼產銷履歷驗證稽核員的植物醫生陳興宗指出，以他多年輔導經驗，藉由產銷履歷詳實的耕作紀錄，便於協助找出造成作物生長問題原因，幫農民降低成本、合理提升良率及產量，鼓勵農民參加產銷履歷，可產生極大助益。

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