吉園圃15日退場 農委會補助農友升級產銷履歷

2019-06-12

〔記者簡惠茹／台北報導〕沿用三十年的吉園圃認證標章，即將於六月十五日退場！農委會推接軌配套，農委會主委陳吉仲昨宣布，從生產到通路協助農友升級產銷履歷驗證，除了補助驗證費用三分之二外，還加碼推出環境獎勵每年每公頃一萬五千元，以及批發市場設置專區優先拍賣等措施，讓消費者食安更有保障，農民收入增加。

環境獎勵每公頃1.5萬元

陳吉仲表示，台灣本來有四個驗證農產品的標章，包含有機、產銷履歷、台灣優良農產品ＣＡＳ和吉園圃。吉園圃標章主要是檢驗農產品的農藥殘留，產銷履歷除了用藥規範，從生產作業、採後處理、初級加工都要經過驗證。陳吉仲說，吉園圃直接由農委會農糧署驗證，產銷履歷目前有十四家驗證公司，最後還要經農委會認證，食安把關規格更高。

農糧署表示，產銷履歷驗證面積目前是一萬七千公頃左右，吉園圃驗證總面積約一萬一千公頃，已協助十五．五％農友從吉園圃標章升級到產銷履歷，共三千公頃，今年目標是六千公頃。

批發市場設專區優先拍賣

另外還會補助批發市場共同運銷的供應單位，產銷履歷蔬果子母包裝，凡內外包裝均標示清楚產銷履歷蔬果者，每公斤補助二．五元，如果只有內包裝或外包裝標示產銷履歷者，每公斤補助○．五元；資訊服務專員臨時工資外，另外還針對團體驗證者補助驗證所需的電腦、條碼機費用二分之一。

桃城蒔菜農業生產合作社經理尤優佳表示，她十多年前回鄉種菜，當時父親只種了一．二公頃，使用吉園圃認證，現在已經擴大到集團和個人產銷履歷驗證達十一公頃，每個月產量約兩萬公斤。由於產銷履歷制度除了用藥規定，從種子種苗到田間管理都有很好的規範，有助自我管理，也讓她得以建立生產模式，複製到其他田地。

現有各類農產品驗證標章

吉園圃認證即將在6月15日退場，農委會主委陳吉仲昨天宣布，將協助農友升級產銷履歷驗證。（記者簡惠茹攝）

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