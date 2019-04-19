吉園圃標章6/15停用 農委會：安全升級

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農委會推行的吉園圃標章即將在6月15日停止使用，農糧署今天在嘉義縣太保市農會召開記者會說明，吉園圃停止使用後進行轉型輔導，例如有機驗證、產銷履歷標章、友善耕作農業及台灣農產品生產追溯條碼，農糧署南區分署副署長黃怡仁說，吉園圃標章停用，政府對農民的照顧與輔導仍不會變。
黃怡仁說，吉園圃安全蔬果標章停止使用後，是要讓更多民間單位進行驗證，而不是只有官方和農民，對安全來說是更為升級；農民有心從事有機農業，可向合格的驗證單位申請驗證，若環境不易獲得有機驗證，則可考慮申請友善耕作農業。
太保市農會總幹事黃麗貞也說，農會推動有機米多年，具有特色，未來也會繼續協助農民申請相關標章，發展特色、科技及精緻農業。
太保農民王大權現身說法，申請產銷履歷標章後，接到實體店面、大型公司的團購訂單與洽詢電話增多，有認證的農產品確實有受到消費者的認同。
但也有農民反映，產銷履歷認證申請程序繁瑣，每家認證公司的要求與內容不同，許多年老的農民光看到大量表格和需填寫的申請事項就打退堂鼓。
黃怡仁說，通過產銷履歷驗證者，農糧署補助3分之2驗證費用，並建議農民以團體為單位申請，農委會補助團體驗證者所需電腦、2分之1條碼機費用及資訊服務專員臨時工資，農友可請熟悉電腦者協助。
農委會提供的補助，還有產銷班班員通過有機驗證及友善環境耕作團體審查通過，可領取生態獎勵補貼3萬元，有機驗證轉型期可依作物別加碼領取收益減損補貼3到5萬元。
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農委會今天在嘉義縣太保市向農民說明吉園圃標章停止使用後的措施。（記者林宜樟攝）
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太保市農會總幹事黃麗貞說明有機米在太保的發展。（記者林宜樟攝）
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農委會今天在嘉義縣太保市向農民說明吉園圃標章停止使用後的措施。（記者林宜樟攝）
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農民王大權分享申請產銷履歷驗證的優點。（記者林宜樟攝）
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