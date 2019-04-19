吉園圃標章6/15停用 農委會：安全升級

2019-04-19 20:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農委會推行的吉園圃標章即將在6月15日停止使用，農糧署今天在嘉義縣太保市農會召開記者會說明，吉園圃停止使用後進行轉型輔導，例如有機驗證、產銷履歷標章、友善耕作農業及台灣農產品生產追溯條碼，農糧署南區分署副署長黃怡仁說，吉園圃標章停用，政府對農民的照顧與輔導仍不會變。

黃怡仁說，吉園圃安全蔬果標章停止使用後，是要讓更多民間單位進行驗證，而不是只有官方和農民，對安全來說是更為升級；農民有心從事有機農業，可向合格的驗證單位申請驗證，若環境不易獲得有機驗證，則可考慮申請友善耕作農業。

太保市農會總幹事黃麗貞也說，農會推動有機米多年，具有特色，未來也會繼續協助農民申請相關標章，發展特色、科技及精緻農業。

太保農民王大權現身說法，申請產銷履歷標章後，接到實體店面、大型公司的團購訂單與洽詢電話增多，有認證的農產品確實有受到消費者的認同。

但也有農民反映，產銷履歷認證申請程序繁瑣，每家認證公司的要求與內容不同，許多年老的農民光看到大量表格和需填寫的申請事項就打退堂鼓。

黃怡仁說，通過產銷履歷驗證者，農糧署補助3分之2驗證費用，並建議農民以團體為單位申請，農委會補助團體驗證者所需電腦、2分之1條碼機費用及資訊服務專員臨時工資，農友可請熟悉電腦者協助。

農委會提供的補助，還有產銷班班員通過有機驗證及友善環境耕作團體審查通過，可領取生態獎勵補貼3萬元，有機驗證轉型期可依作物別加碼領取收益減損補貼3到5萬元。

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