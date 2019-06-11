吉園圃標章6.15退場 農友升級產銷履歷有這些補助…

2019-06-11 12:40

〔記者簡惠茹／台北報導〕吉園圃認證即將在6月15日退場，農委會推接軌配套，農委會主委陳吉仲今天宣布，從生產到通路協助農友升級產銷履歷驗證，除了補助驗證費用2/3外，還加碼推出環境獎勵每年每公頃1萬5千元，以及批發市場設置專區優先拍賣等措施，讓消費者更安全有保障，農民收入還能因此增加。

吉園圃標章主要是檢驗農產品的農藥殘留，由農糧署、藥毒所等政府單位，輔導產銷班安全用藥、紀錄用藥情形，產品檢驗合格通過審查才能使用此標章，每年都會進行農藥殘留抽驗。陳吉仲說，產銷履歷會比吉園圃在用藥安全更獲得消費者信賴，吉園圃沒有經過驗證公司驗證，是由農委會農糧署驗證，產銷履歷目前有十四家驗證公司，還要經過農委會認證，食品安全把關更高規格。

陳吉仲表示，標章制度整合是小英總統新農業政策重要政策目標，完整標章，有機農業促進法，台灣本來有4個標章包含有機、產銷履歷、台灣優良農產品ＣＡＳ和吉園圃，前面三個標章驗證認證制度完整，吉園圃則是由農委會驗證，吉園圃對消費者信任程度會受到質疑，走了3年才讓吉園圃今年6月15日退場，升級為產銷履歷，對消費者更有安全保障，對農民收入可以增加。

陳吉仲說明吉園圃退場轉為產銷履歷的配套措施，他指出，因為產銷履歷用藥規範都是為了消費者，所有執行產銷履歷的農民，每公頃農糧署會給每年1萬5千元的產銷履歷環境給付，由於驗證費用是農民一大負擔，所以執行的驗證費用，農委會還會補助2/3。

農糧署表示，產銷履歷驗證面積目前是1萬7千公頃左右，吉園圃驗證總面積約1萬1千公頃，目前已經協助15.5%農友從吉園圃標章升級到產銷履歷，共3000公頃，今年目標是6000公頃。

另外還會補助批發市場共同運銷的供應單位，產銷履歷蔬果子母包裝，凡內外包裝均標示清楚產銷履歷蔬果者，每公斤補助2.5元，如果只有內包或外包裝標示產銷履歷者，每公斤補助0.5元；資訊服務專員臨時工資外，另外還針對團體驗證者補助驗證所需的電腦、條碼機費用1/2。

桃城蒔菜農業生產合作社經理尤優佳表示，她10多年前回鄉種菜，當時父親只種了1.2公頃，使用吉園圃認證，但是她回鄉後發現產銷履歷的認證，現在已經擴大到集團和個人產銷履歷驗證達11公頃，每個月產量約2萬公斤，除了用藥規定，從種子種苗到田間管理、冷鏈運輸規範都很好，所以幫助自我管理，也建立生產模式，複製到其他田地。

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