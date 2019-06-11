吉園圃標章6.15退場 農友升級產銷履歷有這些補助…
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吉園圃認證即將在6月15日退場，農委會推接軌配套，農委會主委陳吉仲今天宣布，從生產到通路協助農友升級產銷履歷驗證，除了補助驗證費用2/3外，還加碼推出環境獎勵每年每公頃1萬5千元（記者簡惠茹攝）

吉園圃認證即將在6月15日退場，農委會推接軌配套，農委會主委陳吉仲今天宣布，從生產到通路協助農友升級產銷履歷驗證，除了補助驗證費用2/3外，還加碼推出環境獎勵每年每公頃1萬5千元（記者簡惠茹攝）

2019-06-11 12:40

〔記者簡惠茹／台北報導〕吉園圃認證即將在6月15日退場，農委會推接軌配套，農委會主委陳吉仲今天宣布，從生產到通路協助農友升級產銷履歷驗證，除了補助驗證費用2/3外，還加碼推出環境獎勵每年每公頃1萬5千元，以及批發市場設置專區優先拍賣等措施，讓消費者更安全有保障，農民收入還能因此增加。

吉園圃標章主要是檢驗農產品的農藥殘留，由農糧署、藥毒所等政府單位，輔導產銷班安全用藥、紀錄用藥情形，產品檢驗合格通過審查才能使用此標章，每年都會進行農藥殘留抽驗。陳吉仲說，產銷履歷會比吉園圃在用藥安全更獲得消費者信賴，吉園圃沒有經過驗證公司驗證，是由農委會農糧署驗證，產銷履歷目前有十四家驗證公司，還要經過農委會認證，食品安全把關更高規格。

陳吉仲表示，標章制度整合是小英總統新農業政策重要政策目標，完整標章，有機農業促進法，台灣本來有4個標章包含有機、產銷履歷、台灣優良農產品ＣＡＳ和吉園圃，前面三個標章驗證認證制度完整，吉園圃則是由農委會驗證，吉園圃對消費者信任程度會受到質疑，走了3年才讓吉園圃今年6月15日退場，升級為產銷履歷，對消費者更有安全保障，對農民收入可以增加。

陳吉仲說明吉園圃退場轉為產銷履歷的配套措施，他指出，因為產銷履歷用藥規範都是為了消費者，所有執行產銷履歷的農民，每公頃農糧署會給每年1萬5千元的產銷履歷環境給付，由於驗證費用是農民一大負擔，所以執行的驗證費用，農委會還會補助2/3。

農糧署表示，產銷履歷驗證面積目前是1萬7千公頃左右，吉園圃驗證總面積約1萬1千公頃，目前已經協助15.5%農友從吉園圃標章升級到產銷履歷，共3000公頃，今年目標是6000公頃。

另外還會補助批發市場共同運銷的供應單位，產銷履歷蔬果子母包裝，凡內外包裝均標示清楚產銷履歷蔬果者，每公斤補助2.5元，如果只有內包或外包裝標示產銷履歷者，每公斤補助0.5元；資訊服務專員臨時工資外，另外還針對團體驗證者補助驗證所需的電腦、條碼機費用1/2。

桃城蒔菜農業生產合作社經理尤優佳表示，她10多年前回鄉種菜，當時父親只種了1.2公頃，使用吉園圃認證，但是她回鄉後發現產銷履歷的認證，現在已經擴大到集團和個人產銷履歷驗證達11公頃，每個月產量約2萬公斤，除了用藥規定，從種子種苗到田間管理、冷鏈運輸規範都很好，所以幫助自我管理，也建立生產模式，複製到其他田地。

  • 桃城蒔菜農業生產合作社經理尤優佳分享自己的產銷履歷驗證生產經驗。（記者簡惠茹攝）

    桃城蒔菜農業生產合作社經理尤優佳分享自己的產銷履歷驗證生產經驗。（記者簡惠茹攝）

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