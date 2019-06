「台灣隊」6/30參加世界同志遊行 「辦桌」宣揚同婚合法

婚姻平權大平台籌畫《囍宴—台灣同志的結婚奮鬥史》展覽(The Wedding Banquet-A Celebration of Same-Sex Marriage in Taiwan and Beyond)中,期望透過台灣囍宴的文化結合互動裝置科技,讓國際社會了解台灣在同志運動和婚權運動上遭受的困境及台灣在爭取民主、自由、人權的歷史過程。(婚姻平權大平台提供)

2019-06-14 19:52

〔記者楊綿傑/台北報導〕由全球不同國家的同志遊行組成的「世界同志遊行(WorldPride)」,將在「同志驕傲月」的最後一天(6月30日)於美國紐約盛大舉行。婚姻平權大平台將與紐約台灣青年社群共同組成「台灣隊」,除了參加遊行,也將藉由同婚藝術、辦桌文化的展示,向世界宣告台灣已完成同婚合法,人權賣出一大步。

台灣正式成為全球第27個通過同性婚姻法案的國家,而作為亞洲第一的社會氛圍,更是間接影響了鄰近國家,婚姻平權大平台說,南韓的同志遊行中,就有南韓民眾希望同性婚姻也能像在台灣一樣合法;而日本更是有在野黨相繼提出同性婚姻法案。

婚姻平權大平台說,今年適逢被視為全球同志運動發起的「石牆事件」50週年,世界同志遊行在今年將與紐約同志遊行一同舉辦,而台灣在如此具有歷史象徵的一年也成為亞洲首個通過同性婚姻合法化的國家,將組成「台灣隊」參加30日的世界同志遊行一同共襄盛舉。

婚姻平權大平台也說,參與這次動,也將把社會的接受、對同志的理解,過去數十年台灣同志運動的抗爭及努力,全都呈現在《囍宴—台灣同志的結婚奮鬥史》展覽(The Wedding Banquet-A Celebration of Same-Sex Marriage in Taiwan and Beyond)中,期望透過台灣囍宴的文化結合互動裝置科技,讓國際社會了解台灣在同志運動和婚權運動上遭受的困境及台灣在爭取民主、自由、人權的歷史過程。

婚姻平權大平台也提到,以「台灣隊」之名參加紐約同志遊行,已是連續第4年,期望藉由參加世界同志遊行和策辦展覽來呼應主流社會關心同志權益的趨勢,更期望能向國際社會分享「台灣經驗」來宣揚普世人權的價值。

