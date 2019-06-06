結婚補助納同婚！恆春開台灣先例 已3人申請過關

2019-06-06 00:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮公所2107年推出全台首創的居民結婚補助，設籍鎮民結婚最多可領到2萬元，台灣在今年5月24日開放同婚登記，不少居民好奇，「同婚」是否符合恆春結婚補助資格？恆春鎮公所說，目前不但已經核准3名設籍鎮民申請，配合政府保障同婚人權，甚至考慮研究「認養孩子」的生育補助方式。

恆春鎮有不少特殊「福利」，恆春鎮公所為了鼓勵居民「增產報國」，除了優於全台的「第一、二胎3萬，第三胎5萬」的豐厚生育補助、學齡前就學補助每學期1萬元，2017年底更推出「居民結婚補助」，從結婚、生育到學齡前的一條龍補助，盼提高生育率；但受台灣法令規定，都是異性戀夫妻登記領取，立法開放同婚登記後，也引發鎮公所行政人員不少討論。

「國境之南更該作捍衛人權的表率！」恆春鎮公所主祕王崇信說，政府開放同婚登記後，鎮長盧玉棟就指示研究結婚補助法規，認為符合資格就該核准申請，從上月24日至今，包括恆春鎮第一對登記的同婚伴侶以及一名與外地伴侶結婚的女性，補助都已經審核通過，近期都會通知領取，但同婚伴侶都較低調，不願相偕出席拍照。

設籍恆春的同性情侶阿屏跟夢夢開心地說，原本以為恆春半島民風相對封閉，行政機關解釋法令也相對僵化，沒想到恆春鎮公所如此開明，在未來丈母娘的支持下，近期會考慮到戶政所登記結婚，並申請補助，當面感謝恆春德政沒有歧視同婚。

有了首見的同婚結婚補助，有同婚伴侶好奇「生育補助」是否有機會領取，王崇信說，確實有同婚伴侶私下詢問，合法認養孩子入籍恆春是否符合生育補助，但法規上並無列入認養補助，針對同婚伴侶這一塊需求，未來恆春鎮公所會進一步討論適法性，畢竟同婚仍是亞洲地區首例，諸多配套細節仍須研究。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法