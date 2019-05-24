曬恩愛片》破百對台灣「同志新人」誕生 興奮喊出：愛最大

2019-05-24 15:11

〔記者簡亭宇／台北報導〕上週五台灣通過了「同性婚姻專法法案」，今天全台各地戶政事務所，正式開放讓所有同志新人辦理結婚登記手續，超過百位同志新人在這一天步入婚姻，公開大方曬恩愛，喜迎人生重要的這一刻。

婚姻平權大平台與台北市政府合作，在信義區戶政事務所舉辦「幸福起跑線」活動，舉辦亞洲第一對同志新人結婚登記，包含知名插畫家厭世姬和她的伴侶簡莉穎，也是今天的新婚伴侶之一，厭世姬大方分享今天的心情：「我期待這一天很久了，昨晚睡前也很緊張，很開心我能幸運的結婚了。」還有同志新人掉下開心的眼淚，表示「結婚真的好難」，走過了戀愛的12個年頭，終於撐到了這一天的到來！」現場溫馨的氣氛感染所有人，連陪同新人的家長也露出欣慰表情，分享這份「愛最大」的喜悅。

結婚登記手續過後，緊接著是熱鬧的結婚派對，一掃同志多年爭取權益的辛苦，今天各對新人大方的依序走上彩虹步道，開心擺出各種POSE，接受來自國內外媒體、民眾的祝福，現場也有帶小孩的「異性戀」家庭特地來參與這場婚禮，藉此機會教育下一代兒童對婚姻平權的概念，與對人的尊重，因爲今天除了是感人的婚禮之外，也是把台灣成為亞洲第一個，實施婚姻平權國家的驕傲，傳向世界各地的一天。

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