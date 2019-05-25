艾倫推文讚揚台灣通過同婚法 小英留言回應了

2019-05-25 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕台灣同婚登記24日正式上路，全國首日超過500對同性伴侶辦理結婚登記，美國知名脫口秀主持人艾倫·狄珍妮（Ellen DeGeneres）也在推特上大力稱讚台灣，更稱台灣是亞洲第一個允許婚姻平等的「國家（country）」。總統蔡英文得知後，也留言回覆「謝謝妳艾倫！」，並強調「所有人」都有結婚的權力，並加上標籤#LoveWins。

台灣本月17日通過同婚專法後，不僅《CNN》在頭版做了詳盡報導，早在1997年出櫃、十分關心平權議題的「艾倫秀（Ellen Show）」主持人艾倫，也在推特發推表示，「台灣現在是第一個允許婚姻平等的國家，讓我們慶祝朝著正確方向邁出的每一步」！她還直接稱台灣為「Country（國家）」而非「地區」。

擁有7000多萬粉絲艾倫一發推就吸引許多網友留言，給予台灣祝福：「台灣加油」、「為台灣感到驕傲」、「太棒了」、「真愛戰勝一切」。

台灣網友也感謝艾倫分享，大讚「台灣人愛妳，艾倫」、「謝謝妳稱呼台灣為國家」。

Thank you, Ellen! I am proud to serve this country where #LoveWins, so everyone has the right to marry. Everyone! — 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） 2019年5月24日

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