刺軸含羞木入侵佳平溪 村民捲袖守護「漂漂河」

2019-06-12 15:16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕佳平溪是屏東縣東港溪上游的支流，因為周邊沒有太多人工開發，放眼望去滿是綠意，河邊還可看見一漥漥的自流井，沿線還有每年夏天吸引大批親子踏訪的「漂漂河」，近日卻有民眾發現外來植物「刺軸含羞木」大舉入侵，影響水流與遊憩安全，讓佳平溪環境保護出現危機。

刺軸含羞木（Mimosa pigra）是南美洲的原生含羞科植物，全株有毛茸和銳刺，其分泌的含羞草素能壓抑其他植物生長，剝奪其他原生植物生長空間，甚至影響鳥類棲息。

長期投入佳平溪保育工作的蔡森泰說，刺軸含羞木大多長在水邊，非常會吸水，甚至曾有出現吸乾水池的案例，且可長到2公尺，容易阻礙水流，近年曾在台南虎頭埤發現大量族群，當時曾出動怪手剷除預防水庫淤積，目前佳平溪的刺軸含羞木族群正逐漸擴大，除了河道水流受到影響，佳平溪流域的魚狗等水鳥棲息空間也備受威脅。

在蔡森泰號召下，地方村民、環保志工捲袖下水協助清裡河道，並著手計畫暢通家鄉溪流，延長「漂漂河」的體驗河段，同時導入生態解說，讓更多人一起關注並投入環境與生態保育。

萬巒鄉五溝村長李仲謙也表示，刺軸含羞木多生長在佳平溪邊，民眾體驗漂漂河活動時容易被刺到，目前漂漂河體驗河段約有100公尺，在暢通河道過程也期待延長漂漂河的體驗河段，並引入專業導覽，讓民眾可以更深入認識當地生態，與村民一起守護家鄉。

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