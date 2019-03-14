一起保護大自然！網路瘋傳「清垃圾挑戰」吸各國網友響應

2019-03-14 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕過去網路上曾出現「冰桶挑戰」、「Kiki挑戰」等各種挑戰活動，常吸引許多年輕人模仿。不過最近外國一名網友卻自創一項「清垃圾挑戰」，鼓勵大家在挑戰的同時，也對環境保護盡一份心力，這項活動已引來各國網友參加。

綜合媒體報導，美國鳳凰城的一位網友羅門（Byron Román）最近在臉書發起一項「清垃圾挑戰」（#Trashtag Challenge），他鼓勵網路上閒閒沒事的年輕人參與。挑戰者首先要在附近找一塊需要清裡的區域，然後先拍一張照片，等到將該區域的垃圾清乾淨後，再拍一張照片，然後把兩張照片分享到網路。

羅門的臉書發文現在已經吸引7.5萬人按讚、33萬人分享，這樣的挑戰更吸引全球各地的網友參與。許多網友都在臉書、推特、IG等社群網站上貼出自己完成「清垃圾挑戰」的照片，網友清潔垃圾的地方從美國、俄國、印度、尼泊爾到越南都有。

這樣將環境保護與網路挑戰結合的活動讓許多網友都大讚，「比之前的保險套挑戰（將裝水保險套往別人頭上丟的活動）有意義多了。」、「希望這樣的挑戰可以持續多年。」、「這真是好主意。」也有網友認為，大家除了進行「清垃圾挑戰」，也可以挑戰不隨地丟垃圾，這樣也對自然環境有幫助。

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