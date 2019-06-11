夏日萬聖節 全國大南瓜將齊聚淡水

2019-06-11 11:19

〔記者陳心瑜／新北報導〕「全國大南瓜比賽」將在6月22日、23日在淡水捷運站旁金色水岸廣場登場，淡水區農會更以「大南瓜比賽」結合淡海輕軌、滬尾休閒農業區，推出系列南瓜主題體驗遊程、飯店期間限定南瓜特色餐以及南瓜包等DIY體驗，邀民眾賞南瓜、品南瓜。

淡水農會指出，今年和台北海洋科技大學餐飲管理系合作結合淡水農會系列產品，打造「南瓜農情健康餐」；「在南瓜上跳舞-南瓜主題舞蹈比賽」、FB與IG現場限時打卡送南瓜、市集消費滿300元即可獲得南瓜彩繪兌換券，上下午各2場的免費南瓜涼拌DIY體驗（每場限25人）等。

「全國大南瓜比賽」粉絲頁也將於6月12日起舉辦「神準南瓜王」重量預測活動，留言重量最接近者即可獲得淡水農會推出的最新產品「滬尾南瓜起士紅藜麥蘇打餅乾」。

新北市政府農業局表示，手信坊推出南瓜系列點心，淡水亞太飯店及淡水福容飯店於活動期間推出限定南瓜餐；聯邦銀行今年也為新北市全國大南瓜比賽前三名獎金加碼近10萬元。此外，淡水區農會推出農金卡友於活動現場單筆消費達150元（含）以上，即可獲得贈品兌換券乙張，憑兌換券及聯邦農金聯名卡，可至農會領取新上市「南瓜蘇打餅乾」乙盒，限量150份。

農業局長李玟表示，新北市府輔導淡水區農會辦理全國大南瓜比賽，每年夏天吸引全國各地農友帶著大南瓜到淡水河畔進行比賽，整齊羅列的上百顆大南瓜齊聚一堂各展風姿，是難得一見的夏日奇觀。活動細節可至「全國大南瓜比賽」粉絲專頁查詢。

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