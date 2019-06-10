感謝有你 助學人一路相伴家扶孩子就學無礙

2019-06-10 15:00

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林家扶孩子今年有蔡依珊錄取中國醫藥大學藥學系、余品詮台北大學電機系、張浚鈺中山大學化學系、李志翔國防大學理工學院、許乃懿清大資工系，證明家扶孩子「敖讀冊」。

雲林家扶學子今年在大學多元入學表現亮眼，，雲林家扶中心今天特別贈送象徵祝福的「御守」、及祝福孩子學業順利的「文昌筆」，還有請來社工師王泰元提供家扶孩子升學建議與評估，幫孩子生涯規劃，更感謝愛心助學人一路相伴，鼓勵他們力爭上游。

北港朝天宮分靈到中國昆山北港朝天宮今天也回到北港朝天宫發放北港轄內國中、高中學生獎助學金，共有150人受惠。

雲林家扶中心社工督導歐厚成說，每個家扶孩子用自身優異表現感謝助學人，如余品詮在家排行老大，求學過程一直維持著優異表現，錄台北大學電機系後為實現生涯計畫，願意打工賺錢；錄取國立中山大學化學系的張浚鈺則感恩阿公阿嬤扶養，因此第一目標就是國立大學，不辜負年邁祖父母期待。

雲林家扶中心主任廖志文代表感謝來自社會各界的支持與協助，讓家扶孩子憑藉自身努力，讓大家看見，也鼓勵他們勇於翻轉未來。

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