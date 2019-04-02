自強兒童江紆柔不畏逆境 朝「跆金」之路挺進

2019-04-02 00:21

〔記者李容萍／桃園報導〕就讀桃園小大勇國小六年級的江紆柔，5年前父母離異由爸爸打零工撫養紆柔三姊弟，孝順懂事的她身為長女，除姊代母職扮演小媽媽的角色扛起所有家務，「跆拳道」是她的最愛，從國小三年級起學跆拳道，拿下各大比賽獎項，獲桃園家扶中心推薦獲家扶基金會頒發全國自強兒童。

12歲的江紆柔，從小一起就要陪弟妹走路到幼稚園，課後托輔班也要提早下課，才能及時帶他們回家。隨著弟妹升上國小，還教導他們幫忙做家事，一起維持家中整潔。

舉凡掃地、洗碗、煮晚餐都難不倒江紆柔，雖然每天放學後像陀螺一樣忙不停，她仍說爸爸工作賺錢更辛苦，要幫忙減輕家裡負擔；每到寒暑假三姊弟是迫不及待地回到高雄山上，到山上不是只玩耍，還幫助原住民奶奶做家事和農務，除了升火煮飯菜難度比在都市用瓦斯爐高很多，還要拔草修枝、打藥、餵雞餵豬等。

江紆柔最大興趣就是跆拳道，升上六年級已是黑帶一段，到全台各地征戰，且都拿下第一名優異成績。她說，升上國中後想就讀體育班，繼續練好跆拳道朝國手之路邁進，希望靠自己的努力，成為爸爸和弟妹的驕傲。

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