嬤孫傳承肉粽古早味 家扶愛心粽24年不斷

2019-05-26 10:27

〔記者王涵平／台南報導〕北台南家扶中心愛心粽活動24年不斷，43戶86位親子今合力綁出245串4900顆粽子，隔代教養家庭瑄瑄跟著阿嬤陳柑學綁粽，直呼阿嬤好厲害，阿嬤首次吃孫女包的粽子，心裡全是好滋味。

北台南家扶中心佳里展愛志工隊結合各界愛心資源順利舉辦活動，隊長郭雪勤指出，粽葉飄香‧佳展傳愛」從當年志工鄭秀珍因不捨家扶兒看到家家戶戶包粽的羨慕心情而發起志工製作愛心粽，愛心粽從一開始的100顆起迄近5000顆，原物料仍持續上漲但愛心絕不喊卡，短短1週內便募集到所有的食材，濃濃人情味，志工沒人喊苦。

陳柑阿嬤為幫忙養育3名孫子女，雖健康不佳但仍堅強地身兼二份工作，帶二孫女瑄瑄一起來學包粽，從粽葉捲成漏斗狀到裝入炒好的糯米、香菇、豬肉等食材再綁粽，阿嬤的好手藝，讓瑄瑄體會包粽原來是門大學問，希望能傳承阿嬤的的古早味。

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