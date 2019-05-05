一顆肉粽傳達對母親的愛 滿足遊子思鄉情！

2019-05-05 09:52

［記者洪美秀／新竹報導］母親節快到了！一顆充滿孝與愛的肉粽，讓劉翠與連志成母子倆樂意甘心當傻瓜！10年前，原本在外漂泊闖蕩的連志成，不捨寡母獨居新竹老家，返家後因思念小時候媽媽包的粽子味道，於是一頭栽入鑽研肉粽的好味道，如今這顆充滿愛與孝的肉粽不僅進軍百貨公司成為精品粽，更因有媽媽的味道，讓異鄉遊子吃了都覺溫暖。

曾在公務機關服務，也曾到中國工作，身為獨子的連志成，不捨寡母長期掛念，10年前返家後，決定把媽媽包的粽子做為創業的根基，但包粽看似簡單，學問卻不小，連志成說，因應現代人少油少鹽的健康理念，母子倆曾多次爭執，像「肉粽不油怎會好吃？」、「沒味精，肉粽怎會好有味道？」「料選哪麼好，又賣那麼便宜，是要賠錢賣啊！」因這股傻瓜般的堅持，母子多次冷戰，最後媽媽妥協，才開始這段傻瓜肉粽的孝親故事。

堅持每顆肉粽都像自己要吃一樣，連志成選用台東池上的圓糯米和屏東四重溪野放飼養的紅仁鴨蛋，就連粽葉也經檢測無二氧化硫，粽線也無螢光劑；而豬肉則是新竹在地的黑豬肉。此外，菜脯是選用嘉義布袋的珍珠菜脯和台中新社的冬菇及東港櫻花蝦，以台灣在地健康食材為主。

因為肉粽包含對食材的堅持及對媽媽的孝心，很多人吃了都感動，更有遊子吃到後，直說「就是這個媽媽的味道」，於是傻瓜肉粽成了孝親粽、思鄉粽，甚至4年前進軍百貨公司，更成了精品粽。

一顆肉粽代表對媽媽的孝心，在母親節前夕，連志成和妻子林曉芬與媽媽劉翠依然在西門街的店內包著粽子，吃著媽媽包的粽子，媽媽雖行動變緩慢，但因一顆肉粽，能天天陪在媽媽身邊，就是給媽媽最棒的母親節禮物，而且不必等到端午節，就能天天開心吃肉粽。

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