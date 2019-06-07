潮玩片》穿短袖玩雪不是夢！全台首家恆溫滑雪場開幕

2019-06-07 13:09

〔記者簡亭宇／綜合報導〕夏天想玩雪消暑一下，不用買機票出國，也不用再忍受「冰天雪地」的冷酷環境，台灣有業者獨家引進日本技術，在台中三井Outlet打造全台唯一「室內恆溫20度」的滑雪場「SNOWTOWN雪樂地」，在這裡不用穿著厚重外套，即便是穿短袖，也不怕凍傷，一年四季都可以體驗玩雪樂趣。

「SNOWTOWN雪樂地」擁有近500坪的室內空間，主要分成「玩雪區」、「攤位遊戲區」、「手作體驗區」，業者李光爵說：「玩雪區用日本獨家技術製作靄靄白雪，強調水質乾淨，不含化學藥劑，可以安心玩。」園區內也會定時飄下晶透的雪花，帶給民眾驚喜，而最大賣點就是兩條刺激的滑雪道，一條為專為幼童設計的初級滑雪道，僅1.5公尺的坡道，適合親子同樂，進階的滑雪道則有3.1公尺高，僅限成人體驗，體驗民眾說：「這玩起來比看起來刺激，剛剛還尖叫得好大聲，超好玩！」

其他兩個遊戲區，雖沒有真實的「雪」可以玩，但也設計與冰雪相關活動，如「極地冰宮」、「冰河漂流」、「雪球大作戰」等，利用不同道具，並強調團體互動，在遊戲的過程中讓人舒緩剛滑完雪的刺激心情，小朋友還可免費租借粉筆，在冰雪世界的黑板牆面作畫，留下美好回憶。

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