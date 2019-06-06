台灣保育紫斑蝶有成 林佳龍盼與墨結姐妹谷

2019-06-06 15:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕全球唯二！會大規模遷徙越冬的蝴蝶谷，除了墨西哥帝王斑蝶谷外，另一個就在就在台灣，位於茂林國家風景區的紫蝶幽谷。交通部長林佳龍今天表示，期盼推動台墨兩地結成姐妹谷，推動國際生態交流。

交通部今天舉行紫斑蝶生態旅遊國際發展研討會，本屆已是第三屆，包括日本、菲律賓、印度、北美洲等生態界及旅遊界人士都共同參與，並透過國際斑蝶生態保育案例進行交流。

林佳龍頭戴花圈，頸繫紫色領帶現身致詞，他表示，這個研討會是「人本交通」的成果具體展現，在今年清明節期間，高速公路局於國道3號林內段251K至253K辦理「紫蝶飛越防護網」的路殺防治工作中，除了捕捉到去年高雄市茂林區標放的小紫斑蝶，也記錄到近10年瞬間最大量的穿越量，於3月25日甚至到達每分鐘1200隻的「紫斑蝶河」奇觀。且紫斑蝶也在12年中，死亡率從百分3降到千分之2.5左右，保育有成。

林佳龍並提到，除了墨西哥帝王斑蝶谷之外，台灣高雄大武山麓的茂林紫蝶幽谷，是「唯二」有大規模南北遷徙越冬的紫斑蝶谷，有發展生態旅遊條件，且他也盼望可以與墨西哥方面締結姐妹谷，彼此交流保育經驗，生態保育交流是不分國界，也可藉此拉抬台灣的知名度，吸引更多愛好生態國際客來到台灣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法