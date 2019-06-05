想要百萬名車？ 做這檔事可能有幸運之神敲門…

2019-06-05 10:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕想要百萬名車嗎？彰化縣政府推動交通部觀光局春遊專案，為了吸引民眾來彰化過夜旅遊，設計了住宿就能登錄參加抽獎的活動，最大獎就是豐田汽車的休旅車1台，市值100萬元，民眾只要今年6月30日前來彰化自助行並住宿1晚，就能參加7月20日王功漁火節活動舉辦的抽獎活動，機會剩下不到25天，行動不如馬上行動！

獎項豐富多樣，除了百萬名車之外，尚有125機車、50吋液晶電視、雙門冰箱、德國無線吸塵器、空氣清淨機、微電腦微波爐、折疊自行車、硬殼行李箱等，多項好禮總價值超過150萬元，堪稱全國春遊專案之最！

因旅遊時間從4月1日到6月30日止，觀光局春遊專案活動開跑首月，今年4月彰化縣旅遊住房率50%，比去年同期4月30%提高了2成之多，為再衝高住房率，縣府分3波抽獎，首場抽獎儀式今在八卦山大佛前廣場登場，縣長王惠美、綠藍縣議員、旅遊界代表等人，在律師見證下，從2980張抽獎券中抽出4月份好禮得主，同時揭開百萬名車好禮面紗。

第2波抽獎6月22日在鹿港「時光樂彰」特色市集，抽出5、6月份來彰化旅遊住宿的得主；最後一波也就是百萬名車得主，將於7月20日王功漁火節活動中抽出誕生。

王惠美指出，第3波抽獎當日，集合今年4月到6月30日所有來過彰化縣自助遊並住宿的抽獎券，當天就只抽這項最大獎，只要是我國國民入住4月到6月入住彰化「春遊半線」活動的合作旅宿業者，並成功登錄的自由行旅客，就有機會把名車開回家。

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