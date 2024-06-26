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竹南龍鳳漁港直銷中心改建 縣府：效法韓國蘇萊浦口綜合魚市場

苗栗縣政府爭取竹南龍鳳漁港魚貨直銷中心改建工程計畫，已獲漁業署補助970萬元設計經費，著手辦理招標。（記者彭健禮攝）

苗栗縣政府爭取竹南龍鳳漁港魚貨直銷中心改建工程計畫，已獲漁業署補助970萬元設計經費，著手辦理招標。（記者彭健禮攝）

2024/06/26 19:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦日前率縣府團隊到韓國考察，其中包括參觀當地現代化魚市場，作為縣內推動竹南龍鳳漁港改善的目標。縣府農業處說，龍鳳漁港魚貨直銷中心改建工程計畫已獲漁業署補助970萬元設計經費，著手辦理招標，預計明年5月完成細部設計，再接續爭取2.9億元工程費補助。

鍾東錦率團赴韓考察，17日參觀韓國仁川南洞區的蘇萊浦口綜合魚市場。同行的縣府農業處長陳樹義說，蘇萊浦口綜合魚市場有重要的文化和觀光價值，不僅環境空間舒適乾淨，還有快捷的系統與宅配服務，將是縣府正爭取辦理「龍鳳漁港魚貨直銷中心興建工程計畫」的目標。

農業處指出，龍鳳漁港假日遊客眾多，但港區內設備老舊也缺乏統整規劃，縣府爭取改建魚貨直銷中心，初估改建案經費約2.9億元，已獲漁業署補助970萬元設計經費，著手辦理招標，預計年底完成基本設計、明年5月完成細部設計，再接續爭取工程費補助。

農業處說，新規劃的魚貨直銷中心預計為2層樓建築，除了將販售生鮮魚貨，也將把現行港區內的餐廳、熟食冷飲攤家納入，規劃為生鮮、熟食及乾貨分區配置，另於2樓空間導入可賞景觀海的輕食咖啡景觀餐廳，吸引遊客駐留。

現行龍鳳漁港魚貨直銷中心建於1995年，占地約500坪，為鐵皮鋼構的簡易式一層樓開放空間，現有包含生鮮魚貨、熟食料理、小吃攤商等計50攤商，但因現況攤位與空間較凌亂與擁擠，也沒有空調，夏天天氣炎熱，影響整體休閒遊憩的服務品質。

苗栗縣長鍾東錦日前率縣府團隊赴韓考察，其中包括參觀當地仁川南洞區的蘇萊浦口綜合魚市場。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣長鍾東錦日前率縣府團隊赴韓考察，其中包括參觀當地仁川南洞區的蘇萊浦口綜合魚市場。（苗栗縣政府提供）

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