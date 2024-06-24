竹南全民運動館工程上梁 預計年底完工啟用

竹南全民運動館24日舉辦上梁典禮。（圖由縣府提供）

2024/06/24 15:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府編列2.1億元在竹南鎮苗北藝文中心後方公有地，興建全民運動館，去年8月開工，今（24）日辦理上梁，由於工程進度超前，預計於今年底完工啟用，為竹南及頭份地區的居民提供更便利與舒適的運動場館。

全民運動館位於竹南、頭份都市計畫中心的崁頂公園，主體為地上4層建築，總樓地板面積約904坪，並於後方設置平面停車場。館內空間配置1樓為重訓室、飛輪教室及兒童遊戲室；2樓為桌球室、韻律教室及瑜珈教室；3樓則為挑高樓層，設有綜合球場，可供羽毛球、籃球及五人制足球等運動使用。

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今日上梁典禮由縣長鍾東錦、竹南鎮長方進興、竹南鎮民代表主席何秀綿與金樹營造總經理等人在鋼樑上簽名並鎖上金螺絲，象徵著工程順利進行、祝福圓滿。縣議員陳永賢、陳光軒、曾玟學、邱毓興、葉忠倫、林寶珠、徐功凡、鄭聚然、蕭詠萱、張佳玲、頭份市長羅雪珠，及竹南頭份地區的代表和里長們等一同出席，共襄盛舉見證這項重要里程碑。

鍾東錦表示，竹南全民運動館自去年8月動工以來，工程進展迅速，營造技術公司的羅總經理承諾今年底前完工並投入使用。團隊工作效率高，工程進度令人滿意。鍾呼籲地方民意代表全力配合施工，並強調若施工過程中對周邊居民造成影響，將盡力改善。

鍾東錦表示，現代化場館的建成，將大幅提升都市生活品質，此全民運動館完工後，將在竹南頭份地區發揮重要功能，滿足年輕人白天工作、晚上運動的需求，提供多樣化的運動設施，適合各年齡層使用。

縣長鍾東錦等人在鋼樑上簽名並鎖上金螺絲，象徵著工程順利進行、祝福圓滿。（圖由縣府提供）

竹南全民運動館完工外觀示意圖。（圖由縣府提供）

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