台南盤點5地點 爭設國際標準泳池

體育局盤點可用土地，目前有5個地點可新建符合國際賽事的游泳池，正評估中。（記者蔡文居攝）

2024/06/18 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕去年全運會游泳項目，台南市獲得三銀四銅，是近卅年來最好的成績，但基層卻苦無國際標準泳池。市議員蔡筱薇昨天質詢指出，台南是六都唯一沒有國際標準泳池的城市，要求一定要全力爭取一座符合國際賽事的游泳池，而且要有訓練場地。

主辦全國性運動會 游泳賽卻在他縣

體育局長陳良乾表示，已盤點南市尚未開闢或閒置用地，目前有五個地點可建泳池，正進行評估中，並全力向中央爭取經費。

請繼續往下閱讀...

蔡筱薇說，去年全運會是由台南主辦，游泳賽事場地卻在台中；明年的全中運也是由台南主辦，游泳比賽場地卻在高雄，這實在很漏氣。現在仁德泳池修繕活化工程延宕一年毫無進展，但危機也是轉機，希望藉由舉辦全中運等賽事的機會，向中央爭取經費，改善台南體育設施。

新建經費至少16億 爭取中央補助

台南泳界及市議會不分黨派議員今天將在議會召開「爭取台南設置國際游泳訓練中心」記者會，要求體育局應正視。

體育局說明，台南市公有游泳池包括台南市立游泳池、新營體育場游泳池、永華國民運動中心，以及各區公所管理總共十座，規劃中的仁德全民運動館也有規劃游泳池，提供全民運動使用。

體育局表示，評估新建國際標準游泳池時曾參考北體游泳池、世大運等前例，初估興建國際標準游泳池至少要十六億。至於救生員不足的問題，會積極強化泳池救生員薪資福利，研議將過去臨時人員聘用，改為現約用人員聘用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法