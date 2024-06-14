通苑區托育資源中心到期，苗縣府先採「行動巡迴車」暫代。（苗縣府提供）

2024/06/14 16:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府2016年於苑裡鎮彎麗路設置通苑區托育資源中心，服務苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮及西湖鄉等4個鄉鎮親子。不過，目前因委外契約已經到期，加上原本空間問題，通苑區托育資源中心暫時無法服務民眾。苗栗縣議員陳品安就此議題關心後，苗栗縣政府目前先改採「行動巡迴車」暫代。

苗栗縣政府社會處表示，由於原托育資源中心可提供服務區域內親子一個活動空間，並配置幼保員及社工，給有托育服務需求的家庭一個近便、專業、整合性高且完整免費的托育服務資源，邀請親子共同前往托育中心。

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但因目前租約到期，苗栗縣政府社會處已經緊急採購一輛專車，正在整修將配置原本托育資源中心服務如繪本、遊具等；另外也正委由專業團隊負責，屆時將會四處巡迴，可能至社區活動中心、機構等處提供服務。

原通苑區托育資源中心舉辦親子共讀、親子遊戲、親職教育講座及0到3歲嬰幼兒照顧課程，盼望建構專業、多元的服務平台，讓親子在托育中心開心互動。苗栗縣政府社會處表示，「行動巡迴車」僅為暫代，縣府會持續尋覓合適固定地點再設置。

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