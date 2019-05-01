春遊補助額度滿讓遊客撲空 觀光局承諾將主動披露

2019-05-01 12:24

〔記者謝君臨／台北報導〕為振興國內旅遊經濟，交通部觀光局續推「春遊補助」，不過，民進黨立委李昆澤今表示，有民眾向他反應，春遊專案還未滿月，團客額度已滿，且春遊懶人包或活動首頁也未揭露補助還有多少，造成民眾「撲空」；對此，觀光局長周永暉承諾，將由被動查詢改為主動披露，並分為北中南東及離島等地區。

立法院交通委員會今排審「發展觀光條例部分條文修正草案」，邀請交通部常務次長祁文中、觀光局長周永暉等官員報告並備質詢。

李昆澤質詢時指出，他接到社福團體陳情，要辦團體旅遊，去指定縣市的小鎮，但該縣市的觀光局跟承辦旅行社卻表示額度已滿，其中包括南投縣、台東縣、嘉義縣、金門縣、花蓮縣，詢問觀光局額度是否會再增加？日前交通部長林佳龍到花蓮，承諾再加碼補助800萬元，那其他縣市呢？

對此，周永暉指出，當天是在花蓮宣傳春遊方案，418地震雖對花蓮影響不大，但確實有發生退房的現象，因此部長才說加碼；有的縣市則是5月1日才開始，原則上其他縣市不會增加額度。

李昆澤另指出，春遊補助的相關額度未清楚說明，在懶人包及活動首頁都沒有，造成旅客撲空，讓申請的社福團體等，到了要出發時才知道沒有相關補助，因為是採取預先登記制，應讓民眾知道額度還有多少。

周永暉說，目前地方政府比較屬於被動式，委員的建議很好，未來將會採主動式披露，用北中南東四區及離島的方式，主動披露。

李昆澤強調，春遊方案對國內旅遊是有幫助的，以2017年跟2016年相比，國內旅遊人數少了3.64%，出國旅遊人數則增加7.3%，顯示國內旅遊是萎縮的，對於補助的額度、內容，要讓民眾清楚知道，目前竟然還是要去看縣市政府的公告內容，這對民眾申請過程是不便的，這部分觀光局要檢討。

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