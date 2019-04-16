全球穆斯林旅遊指數排名 台灣首度擠進第3

2019-04-16 10:32

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新南向政策奏效，根據萬事達卡公布最新2019全球穆斯林旅遊指數排名（GMTI），在全球130個旅遊目的地中，新加坡和泰國連續5年穩坐冠軍、亞軍寶座，值得關注的是，台灣去年排名第5名，今年首度躋身前3名，與英國、日本並列第3名，這也是台灣在該評比獲得最好的成績。

穆斯林旅遊市場近年成為全球成長最快的旅遊市場之一，也是各國積極發展的旅遊市場。據統計，清真旅遊產業對全球經濟貢獻預計將從2020年的2200億美元成長到2026年的3000億美元，成長幅度達35%；屆時全球穆斯林旅客將達2.3億人，超過全球總旅客人數1成。

排名指出，今年新加坡、泰國和去年一樣穩坐1、2名，第3名則由英國、日本和台灣並列，其中，日本去年排名第4名，今年前進到第3名，台灣排名也大躍進，由去年第5名進步為第3名。

另外，南韓和菲律賓今年擠進前10，南韓比去年上升5個名次，來到第8名，菲律賓也比去年上升5個名次，今年排第9。

關注穆斯林在台生活的穆斯林Samsah表示，這應該是台灣近幾年之內可以得到最好的名次了，未來幾年要維持在第3名也不容易。畢竟，從評比一開始就位居榜首的新加坡以及第2名的泰國，一直以來對穆斯林都十分友善，新加坡小小彈丸之地，好幾間清真寺不說，處處有清真餐廳；泰國曼谷的四星級飯店Al Meroz是清真飯店，是少見以穆斯林旅客為主要服務對象的飯店。

而過去日本排名在台灣之後，今年則與台灣並列第3。Samsah也表示，這幾年如果台灣還想爭取穆斯林旅客的成長，除了努力維持既有的穆斯林友善設施，可以利用既有的優勢再進一步改善穆斯林友善的環境，否則來年被其他國家超越是很容易的事

新月評比和萬事達卡共同發佈的全球穆斯林旅遊指數調查，針對交通、通訊、環境與服務四個面向進行評比，從全球130個旅遊目的地，包括伊斯蘭合作組織（OIC）、非伊斯蘭合作組織（NON-OIC）選出十大適合穆斯林旅遊的國家。

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