彰化獨有！春遊住1晚 神秘禮加碼送

2019-05-01 12:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台僅彰化縣獨有！交通部觀光局推動春遊專案，週日到週四，民眾自由行過夜，每人可享每房、每晚500元住宿費補助，彰化縣再加碼，自今天（5月1日）起到6月30日，只要入住縣內69家有參與「春遊專案」的旅宿，即可獲得每房1份價值超過300元的神秘禮，就要是讓遊客一進門就暖心到不行。

縣府配合中央政策，加碼送神秘禮，相較於其他縣市多數用抽獎或送門票的加碼方式，彰化縣送迎賓禮當伴手禮，作法更務實。

縣府城市暨觀光發展處長馬英傑指出，這份價值超過300元的神秘禮，顧名思義就是迎賓伴手禮，禮物內容以縣內觀光工廠或休閒農場特色商品，共20多種的組合商品隨機發送，縣府希望友善的小動作，可以讓遊客從踏進飯店辦理入住的程序，收到迎賓禮的那一刻起，就是驚喜旅程的開端。

城觀處營運管理科長楊儒乾表示，縣府準備了1萬份迎賓禮，委由加入春遊專案的合法飯店、民宿業者協助發送，送完為止，贈送對象以自由行遊客且在週日到週四平日入住才行，民眾可上台灣旅宿網連結至春遊專案活動網頁專區，查詢彰化縣有參加本活動的觀光旅館、民宿。

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