申請春遊補助了沒？ 各縣市剩餘額度看這裡

2019-05-14 00:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕交通部觀光局今天公布春遊補助情形，自由行方面申請最踴躍前3名為花蓮縣、宜蘭縣、高雄市，申請率都突破5成6；另在團體旅遊部分，已有10個縣市額度全部用罄。整體而言，東部縣市仍是民眾最熱門旅遊點。

春遊補助自4月1號至6月30日，總經費達8億6千萬元，在團體旅遊方面，各縣市可獲得800萬額度補助經費。而在自由行部分，則補助18至40歲的青年，每人可獲500元補助，若是前往離島旅遊住宿、入住小鎮民宿，可分別再加碼500元，總共最高可領1500元。

根據觀光局資料，在自由行方面，花蓮縣申請補助已達76.91%，其次為宜蘭縣的59.82%，高雄市的56.53%居第三名。此外，台東以55.71%、澎湖的52.91緊追在後，東部縣市全數都超過5成申請率。

至於自由行申請率較低的縣市，以嘉義市4.08%最低，其他包括桃園市的4.58%、新竹縣的6.24％、金門縣的6.83％、雲林縣7.46％、台中市7.95%，分別居於最後倒數幾名。

另外在團體旅遊補助，南投縣、雲林縣、嘉義縣市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等10縣市額度已全數用完，台北市因5月才開始補助因此還原封不動。剩餘款部分，台南市額度僅剩11萬多元、高雄市還剩160多萬，其餘縣市都尚有500多萬至700多萬餘額。

整體而言，東部縣市包括宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，以及外島澎湖，自由行補助申請率都突破5成、團體旅遊補助額度也全部用完，可看出仍是旅行熱門地點。中南部縣市包括南投縣、雲林縣、嘉義縣市、高雄市等，各自在自由行及團體旅遊都名列前茅，顯見其在旅遊市場也相對熱絡。

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