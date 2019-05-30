中國第一季狂進2.7倍美國豬肉 農委會：國內價量均安

2019-05-30 20:05

〔記者簡惠茹／台北報導〕全球因為非洲豬瘟相關疫情豬價上漲，根據統計，中國因疫情缺肉，今年第一季進口的美國豬肉已經比去年同期增加2.7倍，中國豬肉價格今年更已經漲了25%，對於台灣豬肉是否會受到影響，端午節供應量是否充足；農委會副主委黃金城表示，目前毛豬拍賣價每公斤80元左右沒有劇烈波動，並協調台糖供貨，價量都沒有問題。

黃金城表示，豬肉量的部分，因為中國受到非洲豬瘟疫情影響缺肉，今年1月到3月加拿大出口中國的豬肉，比去年同期增加47％，美國出口到中國比去年增加271％，雖然中美貿易大戰在打，中國還是大量進口美國豬肉，歐洲豬肉來源包含德國、西班牙都大量出口到中國。

黃金城分析，價錢來說，中國當地豬肉價從今年2月每公斤人民幣12元（約新台幣55元），5月份漲到15元人民幣（約新台幣69元），漲了25％，芝加哥豬肉期貨漲了40多％，從這些數據來說，中國缺肉而且缺得非常嚴重，過去從來沒進口這麼多的數量。

對於台灣豬肉價格的影響，黃金城表示，往年國內豬肉供應量占90％，另外10％向國際採購，如果國際價格往上漲，加工業者也可能從採購國外豬肉改成回頭採購國內豬肉，國內豬肉也可能因此看漲，但是目前來看應該不至於，目前豬肉在端午節前一個禮拜前，拍賣價格每公斤80元左右，跟過去比還不算是有劇烈波動。

黃金城說，針對供應端午節包粽的豬肉需求，已調配今年5月份毛豬預供上市59.7萬頭，較去年同期實際供應58.8萬頭，增供9千頭，每日平均供應量約2.2萬頭與近5年平均相當，供應平穩。

黃金城指出，今年1到4月冷凍豬肉進口3.2萬公噸與去年同期相當，國內進口豬肉存量充裕，國內豬肉零售價格持穏，今年與去年同期相比無大幅波動，另毛豬已協調大宗供銷系統於端午節前7個交易日，每日供應量增為24594頭，較平日增11.8%，並協調台糖公司增供1成，整體供應足以應節前市場需求，請消費者放心。

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