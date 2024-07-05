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7200萬維護公務系統仍常故障 北市資訊局將重罰廠商：著手重構軟體

台北市議員鍾佩玲。（資料照）

台北市議員鍾佩玲。（資料照）

2024/07/05 17:55

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市資訊局編列高達7200萬元委託廠商維護相關公務系統，台北市議員鍾佩玲卻發現，廠商違約狀況嚴重，每年平均約近80件違約，包含故障修復時間逾期、系統異常影響案件處理時效等，間接影響民眾的權益，要求研擬具體履約品質改善策進作為；台北市資訊局長趙式隆表示，將重罰並持續剃除不合格承包商資格，讓業者警惕，且已著手重構系統軟體。

趙式隆進一步表示，在系統軟體方面，已透過原始碼重構 等軟體工程學方法進行精進，將能在不改變用戶習慣的情形下，對系統的維護與擴充彈性進行提昇，包含台北城市儀表板、台北通與pay.taipei都已取得初步成果；另一方面，也達成自身系統提高透明度、降低成本、增加安全性，促進「公平競爭」等目標，也是對民眾和議員期待的回應。

趙式隆說，資訊局看待履約管理均極為嚴謹，對於違規情事處理明快，該重罰就一定重罰，無任何模糊或通融空間，公務員依法行政，恪守契約精神，應當獲得更多鼓勵；對於議員提醒，個案部分有則改之，無則加勉，資訊局已持續在產品、服務與承商方面進行積極去蕪存菁，這點和議員的想法是英雄所見略同。

鍾佩玲表示，資訊局預算中「政務資訊系統推動及維運相關費用」花費4100萬元、「服務資訊系統及維運」花費3100萬元，不少公務系統以兩項運算做維運的委託，包括公文整合系統的擴增、維運、單一陳情系統或是議會案件管理系統等，協助許多公務員處理公文、公務，但委外廠商違約狀況卻非常嚴重。

鍾佩玲調閱資料發現，2019年至2023年廠商違約的罰款總共381件，每年平均有近80件違約，原因包括系統異常影響案件處理時效、故障修復時間逾期等，影響市府員工使用公務系統，更間接影響民眾權益，即使罰錢也未見改善，違約狀況仍無減少。

鍾佩玲說，有公司曾承攬資訊局委外服務案，但因延誤到履約期限，被認定違約情節重大停權，但2021年該廠商依然得標資訊局委託案，且於2022年度再次受罰，裁處紀錄中更有許多長期且重覆違規的廠商，顯見拿違規業者沒皮條，廠商連年連續違規仍能得標，她呼籲資訊局研擬具體履約品質改善策進作為，杜絕不良履約品質影響市府同仁及民眾。

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