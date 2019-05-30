517豪雨農損8千多萬 陳吉仲：端午節供應無虞、價格合理

2019-05-30 10:25

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年517豪雨後造成農損8千多萬元，也影響到蔬果價格，對於端午節農產價格和供應情況，農委會主委陳吉仲表示，端午節原物料供應無虞，蔬菜價格稍跌，水果稍微上漲10%，但是都還在消費者可以接受的合理價格。

陳吉仲今天到經濟委員會報告大雷雨對台灣農產品和蔬果供應影響，他說，這次損失高達8千8百多萬元，跟今年暖冬乾旱，對農業部門造成嚴重損失，農委會要來全力協助農民，損失集中在水稻、西瓜、香瓜等等。

陳吉仲說，農委會第一時間遇到災害的時候，馬上請農糧署等同仁到現場確認損失超過20％後，馬上公告天然災害現金救助，水稻受損也是第一時間把無人飛機帶到現場，一到兩天就勘查完災損，做為未來區公所同仁認定災害損失的證據，減少許多區公所同仁和農民的時間壓力。

陳吉仲表示，蔬菜部分這次豪雨影響集中幾個區域而不是全面性，彰化、雲林主要蔬果供應區影響相對輕微，評估蔬菜價格可維持穩定，端午節相關需求大的原物料和其他蔬果供應無虞。

陳吉仲會前接受媒體訪問時表示，蔬菜跟水果漲跌不同，蔬菜部分稍微微幅下跌維持每公斤30元上下，水果部分稍微上漲10%，每公斤40元上下，消費者可以合理接受的價格，氣候改變會帶來些許農產品波動。

豬肉部分，陳吉仲指出，因為非洲豬瘟影響，全球豬肉價格上漲3到4成，國內維持每公斤80元上下，端午節需求強烈情況下還能維持這樣的水準，消費者應該是可以接受的。

陳吉仲也表示，今年台北果菜運銷公司所有休假天數，去年就跟台北市政府和相關農民團體決定，所有休假日不會有連續休三天的情形，未來休假日會再討論。

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