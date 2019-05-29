台灣第一部有機專法明施行 有機耕作面積明年目標15000公頃

2019-05-29 17:13

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣第一部有機農業專法「有機農業促進法」，去年5月30日總統令公布，明天起正式施行，農委會主委陳吉仲指出，有機友善耕作面積明年目標1萬5千公頃，農委會從生產到銷售持續協助，期待達成有機島的夢想。

農委會今天舉行施行前夕舉辦記者會，介紹有機農業促進法主要內容，陳吉仲說明有機法規的重點，有機農業促進法實施後，每4年會跟全國國人報告是否達到要求，現在台灣有機面積已達8957公頃，另友善耕作面積為3237公頃，合計1萬2194公頃，占國內總耕地面積已超過1.5%，在亞洲數一數二，明年目標增加到1萬5千公頃。

而在生產端的協助，陳吉仲說，有機及友善環境耕作每公頃3萬元到8萬元的對地補償外，並補助驗證費用、溫網室、農機具設備及有機質肥料，有機驗證的費用也補助9成，以鼓勵並協助農友轉型有機並持續經營。

陳吉仲也表示，農民承租公有土地或台糖等國營事業土地作有機農業使用，將可享有按原租金金額60%計收的租金優惠，及10年以上20年以下的租期保障，農委會也會輔導地方政府及鼓勵民間共同參與設置「有機農業促進區」。

陳吉仲說，農民可能會擔心生產後的銷路問題，該法確立以公共資源投入帶動有機消費，現在推動的學校營養午餐鼓勵使用國產溯源食材，並獎勵增加有機食材使用，目前180萬個學童，每個禮拜吃的有機食材高達163噸，19萬國軍的團膳也將跟進採購有機食材，接下來還要推動公務員直接在平台上訂購有機農產品，讓需求帶動供給。

陳吉仲最後點出，有機背後最重要的是友善環境的概念，讓台灣水土資源符合相關要求，農業可以永續，希望未來推動的時候，讓消費者認知到有機農產品背後代表環境永續。

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