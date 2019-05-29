33％粽子變貴 漲幅最多2成

2019-05-29

〔記者李欣芳／台北報導〕六月端午佳節將至，行政院副院長陳其邁昨召開「穩定物價小組」會議，行政院消保處於會中表示，已分別針對今年量販店、超市與便利商店粽子價格進行訪查及預購型錄檢視，與去年相較，約六成七價格持平或下跌、三成三上漲，漲幅多在兩成以下，主要漲價原因為基本工資上漲，造成人事費用及包材成本增加。

政院緊盯應節食材 異常即時查處

陳其邁表示，目前端午節各項物資供應充足，無論是粽子或所需食材，價格多屬平穩。陳其邁也請農委會、消保處等單位，嚴密監控相關物資市場行情，若發現異常情形，應即時查處，確保國人歡度端午佳節。

農委會表示，端午節為我國重要民俗節慶，粽子為主要應節食品，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚及蝦米等需求大幅增加。該會已盤點各項應節農產品節前供給並加強調配，充裕市場需求，並持續監控批發市場行情變動及落實調配供應。

農委會也在會中報告國內豬肉供需情勢。針對全球肉品市場供需，恐受中國非洲豬瘟疫情連帶影響，造成國際性肉類蛋白質的短缺與漲價，農委會已提前部署未來國內毛豬生產，提出產銷調節因應措施。

農委會已請縣市政府輔導養豬業者將生產目標由八○五萬頭提高至八二○萬頭；台糖依國內需求適時調整毛豬生產計畫，調整國內豬隻生產與自給率；請中央畜產會伺機釋出凍存豬肉，請肉品市場及供應管道（農會、合作社）維持供銷秩序穩定。

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