你吃過幾國粽子？ 來一趟虎尾讓你吃遍異國美食

2019-05-29 14:17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕端午節快到了？你吃粽子了嗎？虎尾鎮公所今天在虎尾廳邀請來自泰國、中國、越南、柬埔寨等國家的新住民姐妹穿著鮮豔異國服飾，帶著家鄉料理走秀並分享當地的粽子，讓大家一次吃個夠。

虎尾公所6月1日將在虎尾大崙腳公園舉辦「盡情FUN粽、虎尾好樣」新住民與端午節美食文化交流活動，今天特別先邀請來自泰國的鐘琪妮、柬埔寨洪麗夢、越南阮秋月、中國李秋麗各自展示家鄉的粽子，也讓整個虎尾廳瀰漫濃濃的粽子香。

虎尾鎮長丁學忠更代表致贈雲林家扶中心數百個愛心粽，陪伴弱勢家庭溫暖過節，雲林家扶社工督導歐厚成回贈感謝狀，感謝來自社會各界的愛心。

鐘琪妮表示，台灣粽好吃但最難綁，阮秋月展示全場體積最大的越南粽子，歡迎大家品嚐，現場還有越南生春捲、薄餅串、印尼粽子、緬甸雲南豌豆粉等各國佳餚，連丁學忠都忍不住直接用手拿來吃，讚不絕口。

虎尾鎮代會主席林嘉弘說，感謝這些來自各國的外籍配偶融入台灣這個大家庭，就像粽子一樣把大家包容在一起，是慶祝端午節最大的意義。

丁學忠並以今年公所擴大辦理端午慶祝活動，尤其虎尾是糖都，並盛產花生、玉米，特別推出虎尾限定組合粽，有鹼粽、虎尾砂糖（糖漿沾醬）、粿粽（包花生餡料）及傳統肉粽、玉米鬚茶等5樣組合，歡迎6月1日大家一起來，當天還有包粽比賽、粽夏吹龍舟、香包DIY、樂團表演、新住民上菜秀等，展現虎尾小鎮的熱情活力及多元藝文特色，精彩可期。

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