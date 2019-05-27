兩波鋒面接力報到 週末滯留鋒估影響到端午前

2019-05-27 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕本週天氣多變，預估將有兩波鋒面接力報到，除了梅雨季第四道鋒面將在明晨抵達，週末還有道「滯留鋒面」，預計到下週端午節前後，可能都維持相當悶熱，也容易有午後陣雨的多雨潮濕天氣。至於本週三到週五間則是降雨趨緩，偏向多雲時晴的天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今晨西南部近海及東側海面上，已有偏南風因地形造成輻合作用，包含恒春半島及台東已有明顯降雨，西部沿海亦有零星降雨。吳德榮也引述最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬指出，隨著鋒面接近，今日各地多雲時晴，但大氣不穩定，在西南風的輻合作用以及午後對流作用下，皆可激發局部陣雨或雷雨，有較大雨勢發生的機率。

吳德榮指出，梅雨季第四道鋒面將於週二早晨抵達，估週二全台一整天都有雨，天氣劇變轉陰有陣雨、雷雨，不過這波鋒面仍然移動快速，並非滯留鋒，只是因「中小尺度對流系統」，及其伴隨的雷擊、強風、瞬間大雨，民眾仍須格外留意氣象局發布的即時警特報。

天氣風險公司總經理彭啟明則指出，預估第四道梅雨鋒面將一路往東南方向通過台灣，要到週三下半天才會完全脫離，週四開始明顯回溫，到週六前天氣將相對穩定，不過週末起在台灣北部海面又有一道鋒面系統，估將明顯滯留，可能盤據在台灣北部海面，預計到下週端午節前後，可能都維持相當悶熱，也容易有午後陣雨的多雨潮濕天氣，後續發展有待進一步留意。中央氣象局則指出，包含週六（6月1日）、週日（6月2日）北部、東北部須提防局部較大雨勢，至於是否會往南影響仍有待進一步觀察。

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