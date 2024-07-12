賓士爸去賣場亂停？女兒喊「丟臉」 網：愛車的人才會懂

網友和女兒到大賣場購物，停車方式卻讓女兒大喊「很丟臉捏」。（擷取自爆廢公社）

2024/07/12 23:19

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人停車時，會留一段安全距離避免與鄰車靠太近。網友分享，剛到賣場停好車後，女兒下車卻滿是無奈，「這樣很丟臉捏！」，當天快速買完就被催促趕緊離開。照片曝光，引起兩派網友吵翻，「這樣停很貼心阿，讓隔壁副駕輕鬆上下車」、「的確很丟臉，連格子都停不進去，擋住行人進出」。

網友近日在臉書社團爆料公社發文，當天與女兒一起開車去大賣場購物，結果才剛把車輛停放好後，女兒一下車卻看到原PO停出車格的一半，她覺得這樣會干擾到其他人，「爸～你這樣停很像那種不會開車的，很丟臉捏」，且當天女兒不斷催促買完就離開，讓原PO相當傻眼，「那天是逛賣場最快速的一次……」

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貼文曝光，引起許多網友討論，「鄰車和自己上下車都很方便」、「防止鄰車開門撞自己的車，也預防自己開車門撞到鄰車」、「停得真好」、「保護自己也保護他人」、「只有愛車的人才會懂」、「會開車的都知道你這樣停是對的」、「友善的距離」、「停這樣才是真正懂車開車的人」。

另外，也有網友認為，這樣做可能會干擾到其他人，「這樣子推車娃娃車似乎過不去，最緊繃狀態應該是右輪壓右側白線」、「停這樣真的滿鳥的，推車都不用走了，要靠外側可以，但真的不用這麼多被推車刮到就活該了」、「曾經就遇到這種停法導致我爸爸的輪椅過不去」、「你也太靠邊了，怕刮到然後影響別人走路還自以爲自己停得很好」。

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