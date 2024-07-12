睡一半遭男友「顏射」 妹子驚醒還被笑！網示警：眼睛會紅腫

一名女子發文抱怨，在睡夢中遭到男友顏射驚醒，引起網友憤怒。（情境照）

2024/07/12 23:46

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕噁心！一名女子在網上訴苦，有天晚上睡到一半時，發現臉上有黏稠液體，驚醒看見是男友對她顏射，更傻眼的是，男友看見她的反應竟開始大笑，令原PO感到火冒三丈。貼文曝光後，引起網友憤怒直呼，「這樣還不分手」。

一名女網友在Dcard以「男友的性癖好」為題發文表示，男友竟然趁我在睡覺時，突然DIY顏射我，嚇得她立刻驚醒，「驚醒當下還要等他全部射完，又不能尖叫，超X的...」。

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更令人傻眼的是，男友在看到原PO驚醒的反應後，不但笑的很開心，更是直呼「笑到沒fu了」。對此，原PO抱怨，「感覺超差的，有夠無言加不爽，而且都射完了是有什麼fu？」。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「下次換他在睡覺，妳直接尿在他臉上」、「有夠噁爛，臉跟頭髮還要重洗」、「你也可以趁男友睡覺時，直接月經+尿，在牠身上臉上嘴上」、「我覺得有性癖是可以的，但沒通知的情況就是不尊重了」、

也有不少網友直言，「會選擇分手」、「這樣還不分手，妳也是奇葩」、「這男的沒救了，放生」、「這種不尊重女友的白癡，你還不是不會分手」、「他的不尊重還不是你自己慣出來的」、「還不分手等什麼」。

此外，有一名網友分享，「這真的不行，之前看過一個病例，就是精液跑到眼睛，導致眼睛整個紅腫過敏，玩可以但會傷害到對方的玩法不行。」

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