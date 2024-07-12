台南黃金海岸新地標 「日落塔」重現小美軍海灘

「日落塔」重現小美軍海灘，成為黃金海岸新地標。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/12 22:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕暑夏遊台南，位於南區黃金海岸的「海洋新樂園」濱海觀光遊憩廊帶，串接小美軍沙灘及喜樹沙灘，適合親子漫步及單車族騎乘，沿路還可見到「傳說中的日落塔」重現，以及有趣的地面「猜謎圖案」，增添幾分神秘感。

南市獲得交通部觀光署補助，打造「海洋新樂園」觀光軸帶，於小美軍與喜樹沙灘二處入口之間，構築一條長1.5公里在沙灘林下，銜接雙博自行車道的秘境步道，熱愛騎自行車的朋友可在沙灘及樹林間享受馳騁快感，另外提供風箏衝浪等友善活動設施。

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原本位於安平區漁光島月牙灣的「日落塔」，為台灣女婿、英國藝術家雨果創作，他花3年時間把撿拾來的廢棄蚵棚竹架搭建而成，環保藝術之作映照夕陽成為打卡美景。可惜於2019年拆了，留下回憶。

不過，「日落塔」 重現在小美軍沙灘上，雖然高度不若之前的規模， 但也有將近30公尺之高，仍是相當顯目，最近吸引網友拍照欣賞，奔相走告「傳說中的日落塔回來了」！

此外，遊憩廊帶步道路面也出現各式可愛圖案，讓人直呼打趣「是不是外星人太空船降落符號」。南市觀光旅遊局表示，主要針對小美軍至二仁溪橋間雙博自行車道（台灣歷史博物館—奇美博物館），路面間隔施作在地元素圖案彩繪，在地元素則以七鯤鯓意象、生態樣貌、海洋沙灘意象為設計構想，創造長達6公里的迎賓路線，讓遊客至此處留下對黃金海岸深刻的旅遊印象。

台南黃金海岸「海洋新樂園」濱海觀光遊憩廊帶路面出現可愛圖案。（記者洪瑞琴攝）

台南黃金海岸「海洋新樂園」步道出現可愛萌趣圖案。（記者洪瑞琴攝）

台南黃金海岸觀光遊憩廊帶出現可愛圖案，引人好奇猜謎。（記者洪瑞琴攝）

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