12年前辦台灣第一場父母主婚同志婚禮 她們終於登記了

2019-05-24 19:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕12年前台灣第一對雙方父母都出席主婚的同志婚禮，本報獨家報導那時為35歲的女同志情侶滷蛋、小娟愛情長跑18年，終於在家人祝福下成婚，今天同婚登記首日，兩人更是「一刻都不能等」，立刻登記結婚，直呼非常激動！等了30年終於能在法律上給予彼此保障，擁吻互訴：「我會愛你一輩子！」

結婚了12年，滷蛋、小娟今天終於「登記結婚！」兩人在北區戶政所登記，身分證配偶欄不再空白，填上了對方的名字，比起當年公開婚宴，兩人都說「心情不一樣、情緒更激動」，在法律權利義務上更確認彼此是另一半。

滷蛋與小娟從高中就在一起，交往18年，為了一圓小娟父親的80歲生日願望，公開舉行婚禮，由父親牽著小娟步上紅毯，親手交給滷蛋，在雙方父母的祝福、300名親友的見證下，證明這段努力爭取家人支持的堅定愛情。

婚後12年，滷蛋與小娟愛情更甜蜜，相愛30年來，兩人每天一定要擁抱、互訴「我愛你！」她們說，隨著年紀增長，相處愈久、感情更好。小娟婚後到社區大學上心理學、星座等課程，滷蛋去學烹飪、游泳，再教小娟游，一起學習、分享，永遠有新鮮感。

滷蛋與小娟都說，同性結婚與異性戀沒有不同，婚姻生活一樣充滿酸甜苦辣，小娟拿到身分證後感謝滷蛋「這麼愛我、包容我！」滷蛋重申結婚承諾「我會愛妳、照顧妳一輩子！」兩人感謝社會支持同婚，讓相愛的人能圓夢，也期盼未來同性夫妻也能共同領養小孩。

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