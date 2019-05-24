「他們」相守21年結婚 88歲母親送金戒指祝福

2019-05-24 18:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕我們終於等到這一天！台灣同婚登記開放首日，彰化唯一一對預約登記的男性伴侶王富生與沈其祥中午前往員林市戶政事務所辦理結婚登記，在王男88歲母親見證下完成終身大事，王男母親還為兩人打造一對各5錢重金戒指祝福，開心說「我有2個孝順的兒子」，王富生則高興大喊，「我們等了21年，終於等到了，台灣政府真棒！」

王富生與沈其祥兩人今日西裝筆挺，緊握著手走進員林戶政事務所辦理登記，王男母親與姐姐也穿上象徵喜氣的橘紅系套裝與會，並為兩人當證婚人，兩人合意簽署司法院釋字第748號解釋施行法第4條規定，由雙方當事人向戶政事務所結婚之登記書，簽完同時兩人大方獻吻，現場民眾也響起如雷掌聲，王媽媽在旁頻頻感謝稱讚。

我好想嫁給他，我已經等半輩子了！54歲的王富生表示，21年前在友人的聚會下認識擔任公務員的沈其祥（50歲），兩人相知相惜到現在，一同面對台灣傳統社會的眼光，幸好雙方家人都很支持，多年來在大家支持下，每天都過得很快樂，終於等到今天可以結為連理。

王富生坦言，喜歡男生這件事，媽媽一開始知道也很震驚，透過姐姐解釋，世上也有同性戀這種人，媽媽態度終於轉為接受，更當成親生兒子來疼，他也認為

兩個人在一起從不吵架，用行動來孝順雙方家長，希望成為大家愛的榜樣。

王媽媽說，多了一個兒子很高興，因為很孝順，覺得異性婚、同性婚沒差，只要兩人相愛，幸福快樂就好，真心希望兩人可以攜手白頭偕老，多年前就打造一對金戒指送他們，成為這次結婚登記愛的見證。

沈其祥說，政府開放同婚福利，讓我們走在正確的道路上，也建議同志伴侶一定要確認彼此相愛，考慮能長久在一起，再來登記結婚，不要濫用這麼好的民主福利。

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