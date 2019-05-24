美脫口秀主持人艾倫稱台灣「國家」！讚揚通過同婚法

2019-05-24 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕同性婚姻專法「司法院釋字第748號解釋施行法」在本月17日三讀通過，讓台灣正式成為亞洲第一個同婚合法的國家，並在今日開放同志登記結婚，不少同志也搶在今日登記結為連理。對此，美國知名脫口秀「艾倫秀（Ellen Show）」主持人艾倫·狄珍妮（Ellen DeGeneres）在推特上大力稱讚台灣，更稱台灣是亞洲第一個允許婚姻平等的「國家（country）」。

台灣上週五通過同性婚姻專法，今日開始開放同志辦理登記結婚，不只國內媒體大篇幅報導，國外媒體也非常關注此議題，《CNN》更以「首頁頭條」做了詳盡的報導。

對此，早在1997年出櫃，十分關心平權議題的艾倫秀主持人狄珍妮，也在推特上發推表示，「台灣現在是第一個允許婚姻平等的國家，讓我們慶祝朝著正確方向邁出的每一步」！特別的是，艾倫在推特中還直接稱呼台灣為「Country（國家）」而非「地區」。

狄珍妮該條推文不到半天就有近5萬人按讚，近6000則轉推與800多則留言。各國網友也在推特下方留言給予台灣祝福：「台灣加油」、「為台灣感到驕傲」、「太棒了」、「真愛戰勝一切」；也有部分台灣網友感謝艾倫分享，表示「台灣人愛妳，艾倫」、「謝謝妳稱呼台灣為國家」。

狄珍妮1997年就已經公開出櫃，她以身為《艾倫秀》主持人紅遍全球，該節目播出至今已有16年，獲得多項艾美獎等榮譽。2016年11月由美國總統歐巴馬頒贈她「總統自由勳章」，此為美國平民能獲得的最高榮譽獎。

Taiwan is now the first Asian country to allow marriage equality. Let’s celebrate every step in the right direction. https://t.co/RXLarW5TJO — Ellen DeGeneres （@TheEllenShow） 2019年5月24日

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