「愛讓我們成為一家人」 媽媽新人攜女放閃

2019-05-24 18:31

〔記者許倬勛／桃園報導〕今年6歲、臉蛋精緻如洋娃娃的苗苗，雙手被媽咪吳少喬、媽媽邱明玓緊緊牽著，3人臉上掛著幸福的笑容，緩步走進桃園市中壢戶政事務所，辦理同婚登記手續，她們笑著說：「18年的長跑終於走到這步，愛讓我們成為一家人！」

38歲吳少喬與36歲邱明玓同是苗栗人，在台北讀大學時遇見彼此，愛情長跑了18年，小倆口除了經營網拍生意，也投身社會運動，為同志權益在街頭奔走，是友人眼中的「俠女」，也是「傻瓜」。

「互許終生，當然希望能有孩子，家才圓滿」吳少喬說，7年前2人赴東南亞作試管嬰兒，使用丹麥籍捐精者的精子，由她懷孕生產。吳少喬說，2人都是貓奴、故鄉又在苗栗，因此，取諧音叫肚子裡的混血兒寶寶「苗苗」。

邱明玓坦言，一路走來經歷許多風雨，向家人「出櫃」時一度猶豫，幸好雙方家庭都給予溫暖的支持，祝福她們結為連理。吳少喬說，專法三讀通過時，當下覺得幸福來得太不真實、像在作夢！

「結婚之後才是挑戰」，吳少喬說，畢竟同婚家庭有小孩仍屬少數，辦理登記、註銷伴侶身分後，接下來還有社工訪查、家事法庭，待繼親收養裁定通過後，苗苗才有「合法的雙親」。

繫著彩虹頭帶的吳少喬、邱明玓，從桃園市長鄭文燦手中接下結婚證書，2人相視而笑，感謝鄭特別抽空擔任見證人，面對鏡頭、她們說：「執子之手到白首，會永遠記得這天，愛讓我們成為一家人。」

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