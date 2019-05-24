終於盼到同婚合法 全國已有500對伴侶完成登記

2019-05-24 18:24

〔記者黃欣柏／台北報導〕「司法院釋字第748號解釋施行法」今日正式施行，根據內政部統計，截至今天下午5點為止，全國已有多達500對同性伴侶赴戶政機關完成結婚登記，包括男性伴侶171對與女性伴侶329對，其中又以新北市數量最多，已有109對伴侶完成登記。

根據內政部資料，截至今天下午5點，新北市已有71對女性伴侶、38對男性伴侶完成結婚登記，合計共109對，數量高居全國第一。其後依序是台北市83對、高雄市71對及台中市62對。

至於尚未有同性伴侶辦理結婚登記的縣市，目前僅剩下澎湖縣與連江縣，登記數較少的縣市還包括台東縣2對、嘉義市1對、嘉義縣3對。

若以國籍區分，在500對完成登記的伴侶中，雙方均為我國人的共有485對，國人與外籍人士結合的有15對，其中全國第一對完成登記的同性伴侶，是在今天上午8點0分46秒於台南市安南區戶政事務所完成登記，第一對完成登記的跨國同性伴侶則是在上午8點5分37秒於新竹市東區完成登記。

內政部強調，感謝第一線戶政同仁都能以平等親切的態度、高興祝福的心情對待新人，讓過程非常順利，婚姻平權是台灣社會相互包容的另一個起點，內政部誠摯祝福所有找到真愛的伴侶。

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