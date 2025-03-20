五一勞動節全國放假？ 人事長蘇俊榮：我不反對

是否支持五一勞動節全國放假？行政院人事行政總處人事長蘇俊榮表示「我不反對這個議題」。（記者劉信德攝）

2025/03/20 13:15

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮列席報告業務概況並備質詢，朝野立委關切是否支持「五一勞動節」變成全國放假的國定假日。對此，蘇俊榮表示，「我不反對這個議題」，不過對於是否支持國民黨所提「還我7天假」的修法方向，蘇俊榮則說，持保留態度。

國民黨立委王鴻薇質詢指出，台灣與鄰近國家日本、韓國，以及香港相比，薪水低、國定假日也少，是否支持有更多國定假日。

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蘇俊榮表示，目前國定假日共11天，與新加坡一樣，立法院在2000年6月有三讀相關法規，公務員每年休假天數約115天至116天，基本上每年休假115天在全球來講相當合理。他也說，大家都希望多放幾天，但要考慮到營業人及很多中小企業業主的經營負擔是否增加等，很多面向要考量。

王鴻薇追問，是否支持「五一勞動節」改為全民放假的國定假日。蘇俊榮強調，「我不反對這個議題」，不過因為「紀念日及節日實施辦法」內政部正在訂定，立院內政委員會都會討論，基本上會尊重內政部放假日規劃。

民進黨立委莊瑞雄質詢時表示，人總對於國民黨所提「還我7天假」的修法態度為何？蘇俊榮說，這要考量民間業者經營成本，以及孩子受教權等問題，因偏鄉孩子教育資源較匱乏，放假越多也相對不公平，因此他持保留態度。

此外，對於立委關切軍公教至今尚未領到3%加薪。蘇俊榮指出，中央政府總預算案對很多機關造成一些窒礙難行之處，待總統府公告後，人事行政總處會發函給各機關，各機關會試算要補發多少錢，有固定程序。

國民黨立委王鴻薇質詢行政院人事總處人事長蘇俊榮。（記者謝君臨翻攝）

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