3/20世界青蛙日 來台北動物園看獨立新種「魚池琴蛙」

今天（20日）是世界青蛙日，台北市立動物園指出，今年最新發表的研究顯示，台灣的豎琴蛙族群可以分類為獨立物種「魚池琴蛙（Nidirana shyhhuangi）」，歡迎民眾來園參觀特別的獨立新種。（台北動物園提供）

2025/03/20 13:13

〔記者甘孟霖／台北報導〕今天（20日）是世界青蛙日，台北市立動物園指出，台灣有種青蛙會發出像撥弄琴絃一樣「登登登登⋯⋯」的急促鳴聲，因此被取名為豎琴蛙，而今年最新發表的研究又顯示，台灣的族群可以分類為獨立物種「魚池琴蛙（Nidirana shyhhuangi）」，歡迎這天來動物園的兩棲爬蟲動物館，認識這特別的獨立新種。

台北動物園表示，豎琴蛙只分布在日本八重山群島的石垣島、西表島以及台灣南投縣魚池鄉的蓮華池及日月潭，而根據近期發表的研究指出，根據分子生物學、型態和鳴聲差異，台灣的豎琴蛙應該與琉球族群區分為不同物種，因此新命名為魚池琴蛙。

請繼續往下閱讀...

園方指出，魚池琴蛙棲息在山谷的林間濕地，繁殖時仰賴潮濕鬆軟土壤的環境以築成泥窩，此外也需要穩定、乾淨的水域讓蝌蚪成長，對棲息地的要求嚴苛，分布區域相當侷限，原本豎琴蛙為IUCN紅色名錄的瀕危物種，在台灣是「野生動物保育法」公告的珍貴稀有野生動物；如今台灣魚池琴蛙為數不多的族群數量，更容易因為環境的動盪威脅整體物種的生存，如是農業汙染、人為干擾、森林開發和天氣劇烈變化等，都可能造成滅絕風險。

為守護魚池琴蛙，台北動物園參與農業部林業及自然保育署瀕危動物保育行動計畫，和生物多樣性研究所合作執行移地復育，目前動物園透過魚池琴蛙的圈養繁殖，已成功建立域外備援族群；同時農業部林業試驗所蓮華池研究中心及林保署南投分署也進行域內的棲地保護和再營造，為保育魚池琴蛙再引入的族群數量和棲地環境做好準備。

園方表示，每年春夏是魚池琴蛙繁殖期，期已經開始有機會聽見雄蛙求偶的鳴叫聲，歡迎民眾在世界青蛙日這天來動物園兩棲爬蟲動物館認識魚池琴蛙。

今天（20日）是世界青蛙日，台北市立動物園指出，今年最新發表的研究顯示，台灣的豎琴蛙族群可以分類為獨立物種「魚池琴蛙（Nidirana shyhhuangi）」，歡迎民眾來園參觀特別的獨立新種。（台北動物園提供）

今天（20日）是世界青蛙日，台北市立動物園指出，今年最新發表的研究顯示，台灣的豎琴蛙族群可以分類為獨立物種「魚池琴蛙（Nidirana shyhhuangi）」，歡迎民眾來園參觀特別的獨立新種。（台北動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法