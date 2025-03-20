遇天災人禍衝擊 教育部培訓輔導老師「安學生心」

教育部委由彰化高中今日舉辦「114年度校園危機事件處理安心服務出隊人員初階研習」。（教育部提供）

2025/03/20 13:16

〔記者林曉雲／台北報導〕新北市某國中發生割喉命案，震撼也衝擊同校學生情緒，遇到天災或人禍時，學校輔導老師及專業輔導人員須迅速進行全校學生的輔導工作「安學生心」，為提高輔導老師的專業能力，教育部推動增能培訓，根據去（113）年底統計，已有500多位輔導老師受培訓而更具有安心輔導知能，在校園重大事件發生時，具有提供即時且適切協助能力，也可即時跨校支援輔導工作，以儘速穩定學生身心狀態。

教育部國教署組長葉信村說明，突發的重大天災或意外事件，考驗學校人員危機因應的能力，為了減少事件對學生身心發展的衝擊影響，學校輔導老師及專業輔導人員（心理師及社工師）具有安心輔導的能力相當重要。

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教育部委由國立彰化高中今（20）日舉辦「114年度校園危機事件處理安心服務出隊人員初階研習」，邀請國內具資深輔導經驗的講師群，透過講授及分組演練等課程安排，培訓學校輔導教師、專業輔導人員安心輔導知能，提升其在校園危機事件發生時，提供即時且適切的協助能力，以穩定學生的身心狀態。

葉信村表示，教育部自108年起即委由彰化高中規劃及每年辦理校園危機事件處理及安心輔導研習，即使在Covid-19疫情時期，也透過線上方式進行研習，讓輔導知能培訓不中斷。

葉信村說明，受到衝擊事件影響，學生可能有擔心、害怕、失眠或無法專注學習等情形發生，安心輔導研習教導輔導教師、專業輔導人員危機評估的方法，以及如何挑選適合學生的安心輔導方案、操作策略等，以協助學生健康地抒發情緒及減輕身心壓力反應，學生後續若有持續性的個別輔導需求，輔導教師或專業輔導人員也可視學生情形，提供學生輔導服務。

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