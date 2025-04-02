遭酸「愚人節軍演」急命名 中國學者瞎解讀、前後不一留笑柄

中國軍演無命名代號時，中國國防大學教授張弛說，這很大程度上說明，相關演練內容「已經是一種新常態」，對解放軍而言、對東部戰區來說是家常便飯了。 （圖取自微博）

2025/04/02 23:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國連兩天對台發動軍演，引發美國嚴正譴責，因無演習代號更被戲稱是「愚人節軍演」，東部戰區今日一早正式取名「海峽雷霆-2025A」，而中國國防部大學學者前後不一的解讀，也被台灣網友大酸是「共匪叫獸」，揶揄軍演名稱恐怕是臨時想出來的，老猴玩不出新把戲。

中國人民解放軍東部戰區4月1日無預警對台軍演，因罕見未有代號，中國國防大學教授張弛昨天說，這很大程度上說明，相關演練內容「已經是一種新常態」，對解放軍而言、對東部戰區來說是家常便飯了。

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不過，東部戰區今天上午宣布軍演為「海峽雷霆-2025A」後，張弛又改口說，使用「海峽雷霆-2025A」代號，說明解放軍遏制台獨分裂勢力的選項十分豐富、手段多樣化，具有深意。

另一名中國國防大學教授孟祥青接受中國官媒訪問則稱，雷霆可看出三個意涵，即雷霆之怒、雷霆之勢、雷霆之威，意味燒向「台獨」分裂勢力的熊熊烈火。

面對美國國務院嚴正譴責軍演，中國國台辦發言人朱鳳蓮今晚反嗆，稱「海峽雷霆-2025A」演練是維護國家主權、安全、發展利益的必要措施，是懲戒圖謀分裂國家行徑的正義之舉，是對台海和平穩定和台灣同胞安全福祉的堅定守護。

對於中國對台發動軍演，陸委會1日已表達強烈抗議，譴責中共破壞台海現狀、威脅區域安全，坐實中共是「反滲透法」定義的「境外敵對勢力」，並要求北京當局立即停止不理性的挑釁行徑。

東部戰區今天宣布軍演為「海峽雷霆-2025A」，中國國防大學教授張弛又說，使用這個代號，說明解放軍遏制台獨分裂勢力的選項十分豐富、手段多樣化，具有深意。 （圖取自微博）

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